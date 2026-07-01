CFE realiza acuerdo con Aguascalientes para fortalecer el servicio eléctrico

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, acordaron fortalecer la coordinación para atender las necesidades energéticas de la población y acompañar el crecimiento industrial del estado.

En seguimiento a la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el servicio y suministro eléctrico en todo el país, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una comunicación permanente con los gobiernos de las entidades federativas para conocer directamente las necesidades de cada región, compartir información técnica y dar seguimiento a los proyectos que consoliden la prestación de este servicio fundamental para México.

Como parte de este trabajo, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, sostuvo una reunión con la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, en la que se revisó la situación del sistema eléctrico estatal, las inversiones previstas, las necesidades de la industria y las acciones de electrificación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.

Durante el encuentro, la directora general destacó que la coordinación con los estados permite contar con diagnósticos más precisos, atender oportunamente las preocupaciones de la población y orientar las acciones de la CFE hacia las zonas donde más se necesitan.

“Para nosotros es muy importante mantener una comunicación directa y permanente con los gobiernos estatales. Cuando compartimos información y trabajamos con un mismo diagnóstico, podemos atender mejor, dar seguimiento puntual a las necesidades y encontrar soluciones de manera coordinada”, señaló.

Durante la reunión también se abordaron las necesidades de energía de empresas instaladas en la entidad, la infraestructura requerida en los polos de desarrollo, los proyectos de energías limpias y la atención de localidades que aún requieren regularización para acceder al servicio eléctrico.

La gobernadora reconoció el apoyo brindado por la CFE ante las afectaciones ocasionadas por fenómenos meteorológicos y destacó la importancia de mantener el acompañamiento a empresas estratégicas para el desarrollo económico y la generación de empleos en el estado.

Como parte de los acuerdos, se fortalecerá la interlocución con el sector empresarial de Aguascalientes para ofrecer información clara sobre la capacidad disponible, los procedimientos de conexión y los proyectos previstos para responder al crecimiento de la demanda.

La CFE atiende en Aguascalientes a más de 560 mil usuarios, entre ellos 6 mil 325 usuarios industriales, mediante una infraestructura conformada por 27 subestaciones de distribución, 159 circuitos y más de 10 mil kilómetros de líneas de media y baja tensión.

Para 2026, la Comisión tiene prevista una inversión de 195 millones de pesos en el estado, que incluye una nueva subestación con capacidad de 30 MVA, obras de modernización de las redes de distribución y proyectos de justicia energética. Estas acciones beneficiarán a más de 120 mil habitantes.