Resultados mixtos en ventas de autos en EU, en II Trim.

Los fabricantes de automóviles reportaron el miércoles resultados mixtos en las ventas del segundo trimestre en Estados Unidos, lo que reveló una demanda continua de camiones y modelos grandes a pesar del aumento de los precios de la gasolina debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

General Motors entregó 714,896 vehículos durante el trimestre, una caída de 4.2% anual. Si bien se esperaba un descenso, las ventas superaron ligeramente las previsiones de los principales analistas.

Los fabricantes de automóviles rivales Toyota, Hyundai y Stellantis, fabricante de Jeep, registraron modestas ganancias, en línea con las expectativas de los analistas.

Edmunds.com había proyectado ventas para todo el sector de 4.1 millones de unidades en el trimestre, una disminución de aproximadamente 1% con respecto al año anterior.

Los analistas de Edmunds citaron el aumento de los precios de la gasolina y las altas tasas de interés como factores que afectaron negativamente las ventas.

Los economistas de Cox Automotive, que pronosticaron un descenso de 0.5 por ciento, calificaron la guerra en Medio Oriente como un desafío imprevisto para el sector, con precios de la gasolina que se dispararon por encima de los 4 dólares por galón durante gran parte del trimestre antes de retroceder en junio.