Warsh insiste en la independencia de la Reserva Federal

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, rechazó las insinuaciones de que la Reserva Federal se dejaría influir por la presión de Trump.

“Hemos sido un banco central independiente durante mucho tiempo”, dijo.

“En este momento, seremos un banco central independiente y no verán ningún cambio al respecto”, agregó Warsh, en su primera aparición en la escena mundial desde que asumió el cargo de presidente de la Reserva Federal en mayo, intervino en un foro en Portugal junto con los presidentes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá.

“Es un honor para mí estar en este escenario con tres colegas que han estado en la lucha durante 15 o 20 años, conmigo y sin mí”, dijo Warsh.

Elogió la “disposición” de “sus colegas de la comunidad bancaria central de todo el mundo a volver a los principios fundamentales. Todos queremos tomar las mejores decisiones posibles”.

Los responsables de los bancos centrales parecían estar intentando pasar página tras la inquietud surgida anteriormente por los frecuentes ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no haber recortado las tasas de interés con la suficiente rapidez.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, fueron algunos de los que expresaron públicamente su apoyo a Powell después de que la administración Trump iniciara una investigación penal en su contra.

Finalmente, esta investigación se archivó para facilitar que Warsh, quien contaba con el respaldo de Trump, asumiera el cargo.

Banqueros centrales

Warsh y sus homólogos intercambiaban halagos en un ambiente de camaradería sobre el escenario en Sintra, a las afueras de Lisboa, en el Foro anual del BCE sobre Banca Central.

Coincidieron especialmente en la necesidad de evitar anticipar futuras decisiones sobre tasas de interés mediante la denominada “orientación prospectiva”.

“Lo que decidimos hacer, hace mucho tiempo, fue renunciar a las previsiones futuras”, dijo Lagarde.

Warsh respondió con entusiasmo que había “encontrado un punto en común” con la Presidenta del BCE, y señaló que él mismo ha dicho que no ofrecería ninguna orientación sobre decisiones futuras.