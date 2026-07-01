Días decisivos para el T-MEC ¿Cómo está Marcelo Ebrard?

¿Cómo está Marcelo Ebrard? El secretario de Economía convocó a una reunión con columnistas para hablar del T-MEC y lo que sigue tras el anuncio del titular de la USTR, Jamieson Greer. Se nota cansado, con el tipo de cansancio que viene luego de muchos días de trabajo en el que no se ha concluido la tarea. Ha sido un día pesado, que comenzó con la llamada trinacional en la que Estados Unidos anunció su intención de no renovar el acuerdo. Hace un esfuerzo por sonreír y enfoca las cosas para hablar del vaso medio lleno: “Evitamos el riesgo mayor", dice el secretario de Economía, "el T-MEC sigue por 10 años más. El 20 de julio veremos lo de la 232, que es uno de los temas que nos preocupa”.

Decir 232 es un poco hablar en clave. Se refiere a una sección de una Ley de Estados Unidos que le otorga al presidente el derecho de imponer tarifas por asuntos de Seguridad Nacional. Ahí se fundamentan los aranceles a los autos, vehículos pesados, autopartes, acero, aluminio y cobre.

La 232 es uno de los asuntos que México ha puesto en la mesa con Estados Unidos y es un tema inevitable en la conversación con los columnistas. “No es T-MEC pero afecta el acuerdo, por eso insistimos en que se resuelva. Para nosotros es inaceptable, además, no ha producido los efectos que Estados Unidos esperaba, en empleo y en inversión”.

Además de la 232, México ha puesto otros doce temas que quiere revisar con Estados Unidos. La lista de la USTR incluye 14 asuntos, entre ellos los relacionados con la industria automotriz y el sector agrícola. “No está la Reforma al Poder Judicial y no ha aparecido en las conversaciones con Greer, ni una sola vez”. Se le pregunta si otros temas políticos o policiacos han aparecido y asegura que No, aprovecha para hacer una broma, “Yo me he convertido en Tecnócrata. Sólo me dedico a ver aspectos técnicos relacionados con lo económico y comercial”.

La siguiente parada son los trabajos del 20 de julio. “Esperamos que ayuden a reducir la incertidumbre. Eso nos conviene a todos. Es muy importante que haya claridad sobre los temas que se van a tratar y los resultados que se esperan... tenemos expectativas de que seguiremos avanzando en resolver los temas que no están funcionando, soy optimista porque hace un poco más de un año, la lista de Estados Unidos incluía más de 50 temas, ya vamos en 14, lo que quiere decir que hemos ido resolviendo las cosas”.

El comunicado de la USTR en el que declara que “Estados Unidos no renovará el T-MEC en su forma actual” hace una referencia explícita al déficit comercial de Estados Unidos con México y Canadá. En los primeros cuatro meses del 2026, el desbalance fue un poco mayor a 60 mil millones de dólares, sólo con México. Ebrard trata de ponerlo en perspectiva: “El aumento de las exportaciones mexicanas en electrónicos tiene mucho que ver con las enormes inversiones que se están haciendo en Estados Unidos, relacionadas con Inteligencia Artificial. Ellos no producen los componentes, vienen de Taiwan, México y Vietnam. Nuestro argumento frente a los estadounidenses es que México es necesario para que compitan y le ganen a China. Somos la mejor opción, considerando que cuando analizamos el caso de Vietnam, con frecuencia estamos hablando de producción china”.

A estas alturas de la conversación, aparece un concepto del que deberíamos hablar más en México: Seguridad Económica. Es una de las vertientes más interesantes de la relación económica-comercial México-Estados Unidos: “Ellos revisan su matriz de dependencia y se dan cuenta que hay temas que hay que resolver, por ejemplo, el abastecimiento de minerales y de algunos insumos clave de la industria farmacéutica. Ellos dependen mucho de China y nosotros podríamos ser parte de la solución... así se explica el acuerdo que firmamos sobre minerales críticos con Estados Unidos. No es un acuerdo binacional, son muchos países... No todo está en el T-MEC”.