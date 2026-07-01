Oro subió tras dato de empleo menor de lo esperado en EU

Los precios del oro subieron el miércoles tras la publicación de datos de empleo más débiles de lo esperado y las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que sugirieron que los riesgos de inflación se han aliviado.

El oro al contado subió 1.6% hasta los 4,071.04 dólares por onza, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde noviembre en la sesión anterior. El metal precioso registró pérdidas trimestrales el martes. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto cerraron con una subida del 1.1%, a 4,082.4 dólares.

“El oro está experimentando un buen repunte; un dato de ADP inferior al esperado ayudó a preparar el terreno y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Warsh, sobre la bajada de la inflación han hecho bajar los rendimientos y han impulsado al alza un mercado del oro que se encontraba aletargado”, dijo Tai Wong, un operador independiente de metales.

“Es posible que el oro haya logrado establecer una base, al menos a corto plazo, a menos que mañana tengamos un informe de empleo excepcional”, agregó Wong.

Antes de la publicación del informe de nóminas no agrícolas del jueves, el informe nacional de empleo de ADP mostró que el empleo privado aumentó en 98,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un avance de 122,000 en mayo (cifra no revisada). Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del empleo privado de 118,000 puestos.

Mientras tanto, Warsh afirmó que las expectativas y los riesgos de inflación han disminuido en las últimas semanas, al tiempo que reiteró que la Reserva Federal está comprometida a reducir la inflación hasta su objetivo del 2 por ciento.

Si bien el oro suele considerarse una protección contra la inflación, las tasas de interés más altas tienden a disminuir el atractivo de este metal que no genera rendimientos.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores están estimando actualmente una probabilidad de alrededor del 65% de una subida de las tasas de interés en septiembre.

En el frente geopolítico, Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas en Doha el miércoles, en un intento por llegar a un acuerdo sobre el flujo de buques a través del Estrecho de Ormuz y lograr un alto al fuego duradero, según informó un funcionario iraní .

Entre otros metales, la plata al contado subió 2.5% a 60.01 dólares por onza, y el paladio se fortaleció 1.2% hasta los 1,218.75 dólares. El platino subió 2.2% a 1,584.75 dólares, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde noviembre a principios de la sesión.

El oro se considera una protección contra la inflación, pero las tasas de interés más altas disminuyen el atractivo del metal que no genera rendimientos.