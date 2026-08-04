Peso mexicano avanza ante el dólar por señales positivas sobre la guerra en Oriente Medio

El peso mexicano avanzó frente al dólar en la jornada de este martes. La divisa local ganó terreno en un mercado optimista por la expectativa de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que lleven a una normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz.

El tipo de cambio terminó esta jornada en el nivel de 17.2583 unidades por dólar. Contra un registro de 17.3241 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 6.58 centavos, equivalentes a 0.38 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.3325 unidades y un nivel mínimo de 17.2523. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis pares de referencia, caía 0.03% a 99.87 puntos.

Los precios del petróleo caían alrededor de 5.5%, aliviando las preocupaciones de inflación, en reacción a comentarios desde Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott ⁠Bessent, sobre las posibilidades de una ⁠solución diplomática a la guerra en Irán.

El gobierno de Qatar informó que los mediadores están logrando avances en los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, aunque Teherán negó afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una negociación ya en marcha.

"La posibilidad de una menor disrupción en el suministro de petróleo ha reducido la prima de riesgo geopolítico", dijo Banco Base, en un entorno en el que también disminuían los temores inflacionarios y reforzaba expectativas de posturas monetarias menos restrictivas.

Sin más información por ahora, los operadores siguen atentos las noticias mientras esperan también la publicación de información económica que podría dar pistas sobre la trayectoria de la tasa clave de la Reserva Federal estadounidense, a lo largo de esta semana.

Por la mañana se conoció que el número de ofertas ⁠de empleo en Estados Unidos se redujo en 178,000 a 7,359 millones en junio, según la Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.