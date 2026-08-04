Cientos de personas son evacuadas por potente erupción del volcán de Fuego en Guatemala

Cientos de personas permanecían este martes en refugios tras ser evacuadas de sus aldeas en las faldas del volcán de Fuego, a 35 km de la capital de Guatemala, tras una potente erupción que obligó a declarar la alerta máxima en la zona.

El volcán más activo de Centroamérica entró en fase eruptiva el lunes y desde la noche aumentó su intensidad con la expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

"Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado", declaró a la AFP Sonia Vásquez, de 50 años, habitante del poblado El Porvenir, quien pasó la noche en un albergue.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta roja, de máxima peligrosidad, en tres departamentos aledaños al macizo de 3.,763 metros de altura.

Cerca de 1.6 millones de personas viven en el área comprendida por Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde no se han reportado víctimas por el momento.

Al menos 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo, según cifras preliminares de los Bomberos Voluntarios.

Sin embargo, la caída de ceniza solo afecta por ahora a unos cinco municipios.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala se mantiene operativo y fue reabierta una carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país.

"Salimos corriendo"

Alejandro García, otro habitante de El Porvenir, relató a la AFP que el volcán amaneció el lunes muy activo y "en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar".

"Salimos corriendo con miedo" al ver la lava descendiendo por las laderas, declaró a la AFP.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango. Muchos salieron de sus viviendas con un poco de ropa y alimentos.

Los pobladores recuerdan la fuerte erupción del 3 de junio de 2018, que arrasó una comunidad y dejó 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, pidió a las familias en la zona de riesgo trasladarse voluntariamente a los albergues.

"Encontrarán atención, acompañamiento y condiciones seguras mientras continua la actividad volcánica", añadió en X.

Desde la noche del lunes, la Conred mantenía la alerta anaranjada a nivel nacional, previa a la roja, para que todas las instituciones estatales estuvieran preparadas.

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) señaló este martes que persiste el peligro de deslaves de material ardiente en los flancos sur del volcán.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en comunidades de los tres municipios cercanos al coloso.

"Si hubiera posibilidades de cambiar de casa pues estaría mejor, porque está uno con ese miedo de que como el volcán no avisa; en el rato menos pensado empieza a hacer erupción", dijo en el refugio de Alotenango Lidia Ortiz, de 40 años.

Caída de ceniza

Los vulcanólogos explicaron que el lunes se generó una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza superó los 7,000 metros.

Además, avisaron sobre la dispersión de ceniza a alturas entre 5,000 a 6,000 metros que se desplazan a distancias de hasta 130 km hacia el oeste. Este material suele ser muy dañino para la salud, los cultivos y los animales.

Según las autoridades, desde el inicio de la erupción se registraron 34 sismos, la mayoría con epicentro en el océano Pacífico, así como en sectores cercanos a las costas de Escuintla.

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero pasado y en junio de 2025, lo que obligó a evacuar a unas 800 personas.

En 1932 otra erupción lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

El volcán de Fuego es uno de los tres activos del país, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).