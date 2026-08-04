Celebración mundialista compromete ingresos de los mexicanos: Yotepresto

La llegada de los estados de cuenta con los gastos realizados durante el Mundial, justo cuando comienza el regreso a clases, presionará de manera importante los ingresos de los hogares mexicanos este mes, advirtió la fintech Yotepresto.

“Mucha gente gastó de manera atípica en alimentos, bebidas, bares, restaurantes, etcétera. El problema es que la fiebre mundialista hizo que muchos perdieran de vista compromisos financieros inmediatos, como el pago de tarjetas de crédito y los gastos del regreso a clases”, expresó Ricardo Arenas, vocero de la fintech.

El ejecutivo anticipó que la combinación de estos factores puede comprometer la liquidez de los mexicanos, sobre todo de quienes ya comenzaban a tener problemas para cubrir sus gastos antes del Mundial.

“Si ya le estabas batallando para pagar tus tarjetas, estos gastos y los que vienen con el regreso a clases pueden meterte en una espiral de endeudamiento muy peligrosa. Por eso es clave anticiparse, hacer un diagnóstico y, de ser necesario, buscar estrategias como la consolidación de deudas”, dijo.

La consolidación de deudas es un método que consiste en liquidar dos o más adeudos con un préstamo de tasa fija y más baja que la de las deudas originales. Así, además de ahorrar en intereses, el acreditado se queda con una sola deuda y tiene la certeza de que esta no crecerá indefinidamente.

“Las deudas con las tarjetas de crédito son peligrosas porque los plásticos cobran tasas elevadas y variables. Por eso muchas personas pagan y pagan y sienten que la deuda nomás no baja. Es un ciclo muy difícil de romper”, dijo Arenas.

Sobre Yotepresto

Yotepresto es una plataforma de préstamos en línea autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y Condusef.

Alrededor del 70% de los préstamos en línea de Yotepresto han sido otorgados para el pago de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales bancarios.

Con más de 11 años en el mercado, la compañía ha entregado más de 6 mil millones de pesos en préstamos y cuenta con más de 5 millones de usuarios.

*CAT PROMEDIO: 26.2% sin IVA. Fecha de cálculo: 15 de junio de 2026. Calculado para fines informativos y de comparación exclusivamente.