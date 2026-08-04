Anthropic nombra a Mariano-Florentino Cuéllar como primer director de asuntos ⁠globales

Anthropic nombró el martes a Mariano-Florentino Cuéllar como su primer director de asuntos ⁠globales, en un momento en que la empresa desarrolladora de los modelos de inteligencia artificial denominados Claude se enfrenta a enormes retos políticos y a una normativa cambiante en torno a su ⁠tecnología.

Cuéllar dependerá directamente de la presidenta ⁠de Anthropic, Daniela Amodei, informó un portavoz de la empresa a Reuters. Su trabajo, con sede en la central de San Francisco, incluirá la gestión de las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y con los numerosos países en los que la firma se está expandiendo a nivel mundial.

La contratación supone la elección de una persona capaz de generar consenso, con amplia experiencia en el ámbito gubernamental y conocimientos especializados en IA, según el portavoz.

Cuéllar, que fue asistente especial en la Casa Blanca del expresidente demócrata Barack Obama, tiene la misión de encontrar puntos en común con la administración republicana del presidente Donald Trump, que en algunos momentos ha incluido a Anthropic en una lista negra y ha ordenado controles sobre su IA este año.

Cuéllar, conocido como Tino, forma parte desde enero del "Long-Term Benefit Trust" de Anthropic, cuyo objetivo es garantizar que cumpla con su misión de beneficio público. Cuéllar dejará ahora ese cargo y el fideicomiso tiene como objetivo encontrar un sucesor para este órgano independiente compuesto por cuatro personas.

Su experiencia al frente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional hasta julio incluyó la copresidencia de un grupo de trabajo sobre seguridad nacional y proliferación nuclear. Algunos líderes del sector de la IA han recurrido a ⁠los controles nucleares como fuente de inspiración para gestionar los ⁠riesgos de esta tecnología.

Un estudio de ⁠2025 codirigido por Cuéllar sirvió de base para la aprobación de la SB 53, una ley de California ⁠que protege a los denunciantes del sector de la IA, exige a los desarrolladores con altos ingresos que informen sobre normas e incidentes, e incluye una multa máxima de un millón de dólares por infracción.

La empresa se negó a que Cuéllar concediera una entrevista. En un comunicado, el exjuez del Tribunal Supremo de California afirmó que los responsables políticos se están dando cuenta de que el desarrollo y la gobernanza de la IA han alcanzado un "punto de inflexión".

"Las decisiones que tomemos ⁠hoy determinarán si la humanidad puede aprovechar las extraordinarias posibilidades para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida en todo el mundo, o si se enfrentará a un riesgo enorme y a una desigualdad creciente", afirmó Cuéllar.