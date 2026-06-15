Alemania arrolló a Curazao y se inspira al renacimiento

Julian Nagelsmannm afirmó que la goleada por 7-1 a Curazao en el inicio de su camino en el Mundial FIFA era justo lo que necesitaban, después de que los tetracampeones no lograran superar la fase de grupos en las dos ediciones anteriores del torneo.

A pesar de la victoria, el partido se tornó algo diferente al principio, cuando los debutantes de Dick Advocaat en el Mundial marcaron su primer gol en el torneo, igualando así el marcador con Alemania.

"Muchos disparos fueron bloqueados por varios jugadores en el área. Si hubiéramos tenido un poco más de suerte, habríamos estado ganando 2-0 o incluso 3-0. Jugamos muy bien", dijo Nagelsmann después del partido.

En cambio, un contraataque de Curazao en el minuto 19 fue una advertencia, y solo dos minutos después, otro ataque prometedor culminó con un gol histórico de Livano Comenencia para Curazao.

"[Curazao] logró el empate con, creo, el primer disparo a nuestra. Y luego fue interesante ver cómo podíamos responder", dijo Nagelsmann.

Y respondieron. Para el minuto 30, el equipo había recuperado el control. Aleksandar Pavlovic tuvo una buena oportunidad que Comenencia bloqueó, y Leroy Sané disparó desviado desde 14 metros. Pero en el minuto 38, Nico Schlotterbeck remató de cabeza un córner lanzado por Nathaniel Brown, y Alemania se puso en marcha.

"Siempre pasa lo mismo en el fútbol: no tienes la mism oportunidad de marcar goles que en baloncesto, fútbol americano o balonmano. Puede ser peligroso si el equipo menos favorito consigue el empate. Se sienten mejor y ganan confianza. Arriesgan más. Intentan marcar el segundo gol", dijo Nagelsmann.

Curazao salió con una formación de diamante 4-4-2 y a Alemania le costó un poco adaptarse. Al final, la pausa obligatoria para hidratación, instaurada incluso cuando el partido se jugó bajo techo en un ambiente con temperatura controlada, ayudó a Alemania a adaptarse.

"Curazao jugó hoy con una formación en rombo, y ajustamos nuestra estrategia de ataque antes del descanso para hidratarnos. Aún así, hubo dos o tres momentos en los que tardamos un poco, porque, al fin y al cabo, hoy en día es muy raro jugar contra un equipo con esa formación. Es prácticamente inaudito. Muy pocos equipos la utilizan, y necesitábamos algo de tiempo. El descanso para hidratarse nos sirvió para repasar lo que ya habíamos ajustado en la pizarra", dijo Nagelsmann.

La segunda mitad se convirtió en lo que muchos temían: un paseo triunfal que dejaba claro que Curazao simplemente no puede competir a este nivel.

Con la victoria permite a Alemania tomar una ventaja decisiva desde el principio en el Grupo E, al que se enfrentarán Costa de Marfil y Ecuador.