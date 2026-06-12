Mundial 2026: DT de Canadá,  Jesse Marsch, destaca la valentía del equipo en el empate ante Bosnia

El director técnico de Canadá, Jesse Marsch, se mostró satisfecho con la reacción de su equipo, que logró arrancar un empate a 1-1 a Bosnia y Herzegovina en su debut en el Grupo B del Mundial el viernes, lo que supuso el primer punto de la historia de Canadá en la competencia.

El gol del bosnio Jovo Lukic en el minuto 21 no desanimó a Canadá, cuya presión sostenida en la segunda parte acabó dando sus frutos cuando el delantero suplente Cyle Larin marcó en el minuto 78, poco después de salir del banquillo.

"Les dije después del partido que si jugamos como en esa segunda parte durante todo el partido, ganamos", dijo Marsch. "Les dije que tenemos que aprender estas lecciones y que tenemos que aprenderlas rápido", añadió. "Todavía lo tenemos todo en nuestras manos, ese es un punto realmente importante para nosotros".

Parece apropiado que el primer gol de Canadá en un Mundial disputado local lo marcara Larin, de 31 años, que ocupa el segundo puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos, solo por detrás de Jonathan David.

"Cyle no estaba contento por no ser titular", dijo Marsch sobre el delantero que ha marcado ocho goles con el Southampton en la Championship esta temporada.

"Pero le dije: 'Mira, has tenido un gran año en el Southampton; tanto si has sido titular como si has salido desde el banquillo, has tenido un impacto en cada partido, y ahora tienes que centrarte en eso'. Y lo hizo".

Marsch señaló que su equipo subió el ritmo en la segunda parte, creando más ocasiones prometedoras en su búsqueda del empate.

"Se notaba que (Bosnia y Herzegovina) se estaba viniendo abajo", dijo Marsch, y añadió que sabía que la juventud, la forma física y la velocidad de su equipo tenían el potencial de agotar a Bosnia y Herzegovina.

"Así que les dije que ahora los teníamos en el punto de mira, que era hora de pisar a fondo el acelerador y buscar el gol".