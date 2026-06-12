Banxico: monedas de oro y plata de la Copa de Futbol 2026, a la venta; ¿cuánto cuesta cada pieza?

La espera terminó. El Banco de México (Banxico) puso en venta las monedas de oro y plata conmemorativas de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 en distintas instituciones, entre ellas la Casa de Moneda, Museo Interactivo de Economía (Mide) y bancos como BBVA. ¿Cuál es su precio de venta?

El 13 de mayo, Banxico puso en circulación una docena de monedas que celebra el Mundial 2026: cuatro son bimetálicas de cuño corriente, cuatro son de plata y cuatro son de oro, las cuales tienen un valor facial de 20, 10 y 25 pesos, respectivamente.

Las ediciones acuñadas con metales preciosos fueron las últimas en salir y levantaron mucha expectativa en torno a su precio. Este 11 de junio, justo cuando fue la inauguración de la justa deportiva, se pusieron a la venta y en algunos puntos se agotaron de forma inmediata.

De acuerdo con BBVA, uno de los bancos que las tendrá a la venta, cada moneda de plata tiene un precio de 3,500 pesos, mientras las piezas acuñadas con oro, de 28,500 pesos.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 Monedas Valor facial Precio de venta

o canje unitario Bimetálicas de cuño corriente 20 pesos 20 pesos Piezas de oro 25 pesos 28,500 pesos Piezas de plata 10 pesos 3,500 pesos Fuente: Banxico y BBVA

Su valor puede variar si la cotización de los metales finos cambia de manera importante, por lo cual es posible que los precios de estas ocho piezas suban o bajen en función del valor del oro y la plata en los mercados internacionales.

De acuerdo con el grupo financiero, ayer (11 de junio) se pusieron a la venta y en cuestión de horas se acabaron. “Hubo algunos empleados del banco que las querían adquirir y no tuvieron oportunidad de comprarlas”. Se espera que pronto exista nuevamente inventario.

Para algunos especialistas numismáticos, adquirir estas piezas es una buena estrategia de inversión, debido al valor que pueden alcanzar en algunos años.

Sí vale la pena comprarlas, es una buena inversión, es algo que eventualmente puede tener alguna demanda interesante y ayudar a —mínimo— mantener el valor de la inversión”, dice Pablo Casas Rábago, expresidente de la Sociedad Numismática de México.

El precio futuro de las monedas está en función del material del que están acuñadas y el valor numismático, el cual, a su vez, depende de la oferta y demanda del mercado y las condiciones en que estén las piezas.

¿Cuántas monedas lanzaron al mercado?

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodriguez Ceja, dio a conocer (el 27 de mayo) que se ordenó la acuñación de hasta 10,000 piezas de cada diseño de las monedas de oro, mientras que las de plata, 34,500 por diseño de las ciudades donde se jugarán partidos del Mundial (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y 30,000 para la pieza conmemorativa del país. Es decir, en total fueron 40,000 de oro y 133,500 de plata.

Características de las monedas de oro

Valor Nominal: 25 pesos.

Forma: circular.

Diámetro: 23 milímetros (mm).

Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.

Peso: 7.776 gramos, equivalente a 1/4 de onza troy de oro puro.

Contenido: 1/4 de onza troy de oro puro.

Canto: estriado.

Foto: Banco de México

Características de las monedas de plata

Valor nominal: 10 pesos.

Forma: circular.

Diámetro: 40 mm.

Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) de plata pura.

Peso: 31.103 gramos, equivalente a una onza troy de plata pura.

Contenido: Una onza troy de plata pura.

Canto: estriado.

Foto: Banco de México

Monedas de 20 pesos del Mundial 2026

En lo que se refiere a las monedas de 20 pesos, la gobernadora de Banxico dijo que se ordenó una acuñación de hasta 25 millones por modelo, es decir, 100 millones en total.

“De cuño corriente se han distribuido 30 millones de monedas; el resto se ira canalizando en los siguientes días, en el resto de las instituciones”, señaló.

Estas piezas se encuentran disponibles al canje a través de las 18 instituciones de crédito que están registradas para hacer operaciones de caja con el Banco de México. También se pueden obtener en los dos centros de canje de Banxico, los cuales se ubican en:

Gante número 20 , esquina 16 de Septiembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. CP 06000, CDMX. Se atiende en días hábiles bancarios de 9:00 a 13:00 horas.

Calzada Legaria número 691, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. CP 11500, CDMX. Se atiende en días hábiles bancarios de 9:00 a 13:00 horas.

O bien, se puede hacer en sucursales bancarias. Aquí puedes ver en cuáles unidades es posible adquirir estas piezas.

Se disparan precios en Mercado Libre

La euforia de estas piezas conmemorativas llegó a la reventa. En plataformas como Mercado Libre su precio se disparó. Una pieza de 20 pesos se comercializa hasta en 5,000 pesos, 24,900% más de su valor facial.

El set de las cuatro monedas de 20 pesos se comercializa hasta en 1,999 pesos, cuando su valor facial conjunto es de 80 pesos.

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