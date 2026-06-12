Canadá y Bosnia y Herzegobina inician el Mundial 2026 con empate 1-1

Un gol de Cyle Larin avanzada la segunda mitad permitió a Canadá sumar el primer punto de su historia en un Mundial, con un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina, este viernes en Toronto.

Fue en el primer partido del Mundial 2026 en suelo canadiense, donde Larin, en el minuto 78', envió un tiro desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21' con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Catar miden fuerzas el sábado en San Francisco.

Tras este encuentro, Bosnia y Herzegobina se preparará para jugar contra Suiza el jueves 18 de junio a la 1:00 pm en Los Ángeles, EU. Mientras que este mismo día a las 4:00 pm, Canadá se enfrentará contra Qatar en Vancouver.