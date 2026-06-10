A horas del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum recibe a Gianni Infantino en Palacio Nacional

A unas horas de que México inaugure la Copa Mundial de Futbol 2026 con el partido entre la selección nacional y Sudáfrica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones futbolísticas de distintos países.

Mediante sus redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro y dio la bienvenida a los dirigentes deportivos internacionales que participan en los actos previos al arranque de la justa mundialista.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como a representantes de federaciones y confederaciones, para darles la más cordial bienvenida a este gran país. Estamos en la víspera de la inauguración en México de la Copa Mundial de Fútbol 2026”, escribió.

La reunión se realizó como parte de los preparativos finales para el inicio del torneo, que tendrá a México como una de las tres sedes anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá.

Previo al encuentro en Palacio Nacional, Infantino agradeció el apoyo brindado por las autoridades mexicanas para la realización del Mundial y destacó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

El dirigente del organismo rector del futbol mundial señaló que México albergará 13 encuentros del torneo, lo que ha requerido una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

“Nos hacen vivir en su casa este Mundial tan espectacular”, expresó el presidente de la FIFA al referirse a la hospitalidad mexicana y al trabajo conjunto para la organización del evento.