Maru Campos ordena reforzar atención en Cinco Llagas durante Mesa de Seguridad

La gobernadora Maru Campos encabezó en Palacio de Gobierno la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde instruyó reforzar la atención que se brinda a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La mandataria reiteró a las autoridades presentes la importancia de mantener las labores conjuntas y la vigilancia permanente en el lugar, con la finalidad de garantizar la integridad de las familias y un entorno adecuado y seguro para su desarrollo.

Como parte de las acciones que ha realizado el Gobierno del Estado en Cinco Llagas, destacan la entrega de apoyos humanitarios consistentes en alimento, abrigo y ropa, además de que ha otorgado asesorías jurídicas y psicológicas de manera gratuita para todo el que lo ha requerido.

Francisco Sáenz, encargado de Despacho en la Fiscalía General del Estado, informó que del 20 al 26 de julio a nivel estatal, se registraron 153 órdenes de aprehensión ejecutadas, 149 expedientes resueltos, 73 detenidos en flagrancia, 57 carpetas judicializadas y 36 sentencias condenatorias.

Además, resaltó que en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2025, se ha logrado una reducción de más del 20 por ciento en víctimas de homicidio doloso, como resultado de las estrategias que se implementan y el trabajo coordinado entre corporaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, dio a conocer que en la última semana se contabilizaron 183 detenidos por diferentes delitos, así como el aseguramiento de 426 cartuchos útiles, 13 armas de fuego y 21 mil litros de hidrocarburo, entre otros.

Maru Campos llamó a seguir con la suma de esfuerzos y los operativos entre las instituciones de los diferentes niveles, con el objetivo de mantener entornos de paz para las y los chihuahuenses en todas las regiones de la entidad.

En la reunión estuvieron presentes Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado; y el general de Brigada de Estado Mayor, Antonio López, comandante de la 42/a Zona Militar.

También acudieron Mayra Chávez, delegada para programas del Bienestar; Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las representaciones de la 5/a Zona Militar y de la Guardia Nacional en Chihuahua.