Plan Oriente: Avanza construcción del puente Periférico Peñón Texcoco-Avenida 602; conectará con el AICM y Circuito Interior

El Puente Superior Vehicular "Periférico" Peñón-Texcoco-Avenida 602, una de las obras estratégicas del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, registra un avance del 21.25% en su cimentación, a un mes del inicio de los trabajos. La infraestructura está diseñada para agilizar los traslados de 53,000 automovilistas que diariamente circulan por la zona y mejorar la conectividad para alrededor de dos millones de mexiquenses.

Durante un recorrido de supervisión, la Secretaría de Movilidad informó que actualmente se trabaja en el hincado de 170 pilotes, con profundidades que van de 30 a 33 metros, de acuerdo con las características del terreno. Las labores se concentran en la cimentación de la estructura y en la verificación de la alineación y nivelación de los elementos que sostendrán el puente.

Una vez concluido, el distribuidor permitirá enlazar de forma directa la autopista Peñón-Texcoco con Avenida Oceanía, Circuito Interior y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reduciendo tiempos de traslado en uno de los corredores con mayor carga vehicular entre el oriente del Estado de México y la capital del país.

La obra contempla una estructura principal de 300 metros de longitud, además de 400 metros de accesos y salidas, con cuatro carriles de circulación, dos por sentido. Autoridades estatales señalaron que este proyecto forma parte de la estrategia "2026, Año de las Obras en el Estado de México", mediante la cual se busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en la región oriente.

Impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez como parte del Plan Oriente, este puente integra una red de obras destinadas a fortalecer la conectividad entre esta región del Estado de México y la Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer traslados más ágiles, seguros y eficientes para miles de personas que diariamente se desplazan por este corredor metropolitano.