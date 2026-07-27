Acuerdo Ford - Geely: Automotrices producirán 3 vehículos multienergía y 2 electricos en España

Geely Auto anunció la firma de un acuerdo con Ford Motor Company para establecer una empresa conjunta de manufactura (joint venture) en la planta de Ford en Valencia, España, un paso estratégico que fortalece la presencia global de la compañía y acelera su crecimiento en el mercado europeo.

Ambas automotrices anticiparon que al operar la empresa conjunta producirán 3 vehículos multienergía de la marca Ford y dos modelos eléctricos de la marca Geely a partir de 2028.

La operación contempla una estructura accionaria en la que Ford poseerá el 66% de la participación y Geely Auto el 34% restante.

La alianza, sujeta a la aprobación de los organismos reguladores correspondientes, iniciará sus operaciones formales durante la primera mitad de 2027. La fase de producción de vehículos está programada para comenzar en 2028.

De acuerdo con un comunicado, la iniciativa respalda la expansión internacional de la marca, tras registrar ventas en el extranjero de 474,228 vehículos en la primera mitad de 2026 (un incremento interanual del 158%), consolidándose como una de las marcas automotrices de origen chino con mayor expansión global.

El acuerdo también refleja una relación de confianza entre ambas compañías que se ha fortalecido a lo largo de los años. Desde 2010, cuando Geely adquirió Volvo Cars a Ford, ambas organizaciones han mantenido una visión compartida basada en la innovación, la eficiencia y el desarrollo de tecnologías que respondan a las distintas necesidades de movilidad.

“Esta cooperación estratégica con Ford es un paso importante hacia la colaboración abierta y beneficia a ambas partes. Representa un hito en el desarrollo global de Geely Auto y consolidará aún más la presencia de la marca en Europa”, afirmó Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

“Estamos dedicados a ofrecer vehículos que los clientes elijan por sus propios méritos: características líderes en la industria, alta calidad y una contribución activa al futuro ecológico”, agregó.

La planta de Valencia cuenta con una capacidad potencial de producción estimada en 500,000 vehículos anuales. Según el plan industrial acordado, en las instalaciones se fabricarán: 3 vehículos de tecnología multienergía bajo la marca Ford y 2 modelos de nuevas energías (eléctricos) correspondientes a la marca Geely.

El objetivo de la operación conjunta es optimizar el uso de la capacidad instalada y distribuir los costos de desarrollo entre ambas empresas.