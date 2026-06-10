Espíritu del 86 motiva a Javier Aguirre previo al Mundial 2026

La Copa del Mundo ya está en México. Además del bombardeo publicitario en las calles y medios, este 10 de junio inició toda la actividad en el estadio Ciudad de México con las conferencias de Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana; y Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica.

El silbatazo inicial será este jueves 11 de junio precisamente entre las selecciones de México y Sudáfrica. Esto oficializará un momento histórico: el estadio Ciudad de México se convertirá en el primero de la historia en albergar tres inauguraciones de Mundiales FIFA.

Y Javier Aguirre aparecerá en los registros históricos de dos de ellas: en 1986 como jugador de la Selección Mexicana, que en ese momento era dirigida por Bora Milutinovic, y en 2026 como el entrenador.

Ese espíritu que ha permeado en el coloquialmente conocido como estadio Azteca durante 40 años será una de las armas de la Selección Mexicana para intentar vencer a Sudáfrica el 11 de junio de 2026, en la inauguración de la Copa del Mundo número 23 de la FIFA.

“Recuerdo mucho la seguridad con la que salimos al terreno de juego (en 1986), la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica y que sentíamos que ese partido no iba a salir mal, a pesar de que Bélgica era, en ese momento, un rival de cuidado”, compartió Aguirre en su última conferencia previo al inicio del Mundial 2026.

“Eso es lo que aprendí, que pase lo que pase la gente estará con nosotros y esta va a ser una fiesta que perdurará por muchas décadas”, dijo.

La diferencia es que el partido inaugural del Mundial 1986 fue entre Bulgaria e Italia, ya que en ese entonces se estilaba que el campeón defensor, en este caso los italianos, abrieran el campeonato.

La tradición cambió en 2006. Desde entonces, los anfitriones inauguran su Mundial. Ese es un sentimiento que Aguirre quiere aprovechar a través de contagiar la emoción a sus jugadores.

“Espero que empecemos con el pie derecho, que no dudemos de la manera de jugar y de nuestra fortaleza mental. Eso lo saben ellos (los jugadores), que mañana (11 de junio) puede ser un día histórico para muchos de nosotros, porque difícilmente estos chicos vivirán otro Mundial en México”.

rrg