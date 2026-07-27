CRT: Conectividad móvil durante el Mundial 2026 mejoró con el espectro temporal

La decisión de otorgar temporalmente 330 MHz de espectro radioeléctrico a Telcel, AT&T y Altán Redes para reforzar la capacidad de sus redes celulares durante el Mundial del 2026, habría permitido mejoras en la conectividad de las sedes mexicanas de la FIFA, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La medida representó la primera ocasión en que el regulador autorizó el uso temporal de bandas de espectro para atender un evento masivo como es el Mundial de futbol.

Las frecuencias fueron asignadas para fortalecer la cobertura y la capacidad de las redes móviles en los estadios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en aeropuertos y zonas de alta concentración de aficionados, como el Zócalo capitalino y las áreas de Fan Fest.

Durante las semanas previas al Mundial, la CRT aprobó en tiempo récord la asignación temporal de espectro en las bandas de 600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz para Telcel, AT&T y Altán Redes.

La decisión permitió a los operadores desplegar infraestructura adicional y ampliar la capacidad de sus redes con el objetivo de soportar el incremento extraordinario del tráfico de datos previsto durante el torneo.

La autorización también estuvo acompañada de cuestionamientos por parte de la industria, que consideró que la autoridad actuó con poco margen para que los operadores realizaran despliegues de infraestructura y pruebas técnicas antes del inicio de la competencia.

Pasado el Mundial y con base en la evaluación presentada por la propia CRT, las mejoras en la conectividad fueron particularmente visibles en la Ciudad de México.

El regulador informó que, tras comparar el desempeño de la red durante el partido México-Portugal del 28 de marzo con el encuentro México-Inglaterra del 5 de julio en el estadio Ciudad de México, la velocidad de carga aumentó 227.8%, al pasar de 9.45 a 30.98 Mbps.

La velocidad de descarga también registró un crecimiento de 165.2%, al pasar de 14.09 a 37.36 Mbps.

Según la autoridad, este desempeño permitió a los asistentes realizar con mayor fluidez actividades como el envío de fotografías, videollamadas, transmisiones en vivo, el acceso a boletos digitales y el uso de aplicaciones de pago durante los encuentros mundialistas.

La CRT también reportó mejoras en el Zócalo de la Ciudad de México, donde comparó el comportamiento de la red durante un concierto celebrado el 1 de marzo con el Fan Fest realizado durante el partido México-Inglaterra.

De acuerdo con sus mediciones, la velocidad de descarga aumentó 47.9%, al pasar de 12.22 a 18.07 Mbps, mientras que la velocidad de carga creció 43%, de 10.10 a 14.44 Mbps, lo que habría facilitado el intercambio de mensajes, fotografías y videos entre los asistentes.

La CRT indicó que las tres empresas que solicitaron el uso temporal del espectro —Altán Redes, AT&T y Telcel— implementaron desde el 11 de mayo mejoras en estadios, aeropuertos y zonas de concentración de aficionados mediante el despliegue de infraestructura en 854 sitios con tecnología LTE y más de 102 sectores 5G en los estadios sede.

Para la CRT, estos resultados demuestran que la coordinación entre la autoridad y los operadores permitió preservar la calidad de los servicios móviles durante uno de los eventos con mayor demanda de conectividad registrados en el país.

Es relevante precisar que todas las cifras sobre desempeño de las redes difundidas en este balance corresponden exclusivamente a mediciones realizadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Hasta el momento, esos resultados no han sido respaldados mediante estudios independientes de firmas especializadas en evaluación de redes móviles como Ookla u OpenSignal, ni han sido confirmados hasta ahora por los operadores participantes AT&T, Altán Redes o Telcel, por lo que estos datos deben entenderse como una evaluación oficial elaborada por la propia CRT con base en sus metodologías y criterios técnicos.