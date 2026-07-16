Final de contrapeso: explosividad de Argentina contra orden de España

Por estadísticas, la final de la Copa del Mundo 2026 es la ideal. La disputan los dos primeros ubicados en el Ranking FIFA y ambos son vigentes campeones en su continente.

Argentina lleva ligera ventaja al liderar la clasificación con 1,970.37 puntos; España le sigue con 1,965.61. Un incentivo más para los sudamericanos es que son los campeones defensores del Mundial y el último equipo que logró ganar ediciones consecutivas fue Brasil entre 1958 y 1962.

A nivel continental, la Albiceleste ganó la Copa América 2024 contra Colombia. Ese mismo año, La Roja ganó la Eurocopa contra Inglaterra.

Los datos están puestos para un partido cerrado este 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. A eso se agrega que en las últimas cinco finales de Copa del Mundo sólo una se definió por más de un gol en tiempo regular (el 4-2 de Francia sobre Croacia en 2018).

Pero en el futbol nunca hay destinos concretos.

Argentina: goles y gallardía

La ofensiva es la principal carta de presentación de Argentina en este Mundial. Es el equipo goleador entre los 48 participantes con 19 anotaciones, promediando 2.7 por partido.

Aunque Lionel Messi acapara reflectores con 42% de esos goles, también han aparecido jugadores de jerarquía como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández en momentos clave.

Más de la mitad de los goles de Argentina en ronda de eliminación directa (6 de 11) cayeron del minuto 90 en adelante: dos contra Cabo Verde en dieciseisavos de final, uno contra Egipto en octavos, dos contra Suiza en cuartos y uno contra Inglaterra en semifinales.

Eso confirma otra fortaleza de La Albiceleste en este Mundial: nunca dar por perdido un juego. Sobre todo con Messi, que además de ocho anotaciones acumula cuatro asistencias.

Goles y gallardía son los ingredientes que han transformado la percepción de Argentina en Norteamérica 2026, pasando de polémicas arbitrales a espíritu invencible.

“Llegamos a esta final como campeones y como una de las mejores selecciones de los últimos años. Que se enoje quien quiera, hemos demostrado en la cancha que nadie nos regaló nada”, puntualizó Messi tras la semifinal.

Esta es la séptima final de Argentina en Mundiales, empatando a Brasil como la segunda selección con más participaciones; Alemania es líder con ocho.

Otra virtud es la gestión de grupo de su entrenador, Lionel Scaloni, quien nunca ha dirigido a un club en primera división pero está a un triunfo de igualar al italiano Vittorio Pozzo como los únicos en ganar más de una Copa del Mundo.

Scaloni supo resarcir el retiro de Ángel Di María, clave en el título de 2022, para mantener la calidad en el esquema táctico de 2026. Claro, manteniendo a Messi como piedra angular.

España: defensa y equilibrio

España contrasta con Argentina. Su mayor virtud es ser la mejor defensa del Mundial con apenas un gol recibido. Colombia también encajó uno, pero en dos partidos menos.

Con el portero Unai Simón ostentando el récord de más porterías en cero este verano (6) parecería que todo se concentra en el fondo, pero el poderío defensivo de España comienza desde su delantera, ya que Mikel Oyarzábal lidera las pérdidas de balón forzadas en rivales con 53.

El equilibrio es otra virtud de La Roja. Los tres jugadores con más pases en todo el Mundial son españoles: Rodri (694), Aymeric Laporte (568) y Pau Cubarsí (566). Ellos conforman el triángulo de salida del equipo, claro, después de Simón.

España ya empató el récord de Italia de 37 partidos invicto en la escena internacional. Se volverá líder solitario de esa estadística si se queda con el título este domingo.

El entrenador, Luis De la Fuente, ha estado al frente de esa racha y parece haber retomado, en poco más de tres años, la efectividad de La Roja. El estilo ya lo tenían, una posesión similar al ‘Tiki Taka’ de 2010, pero faltaba contundencia, sobre todo, en Mundiales.

“La identidad futbolística de España se ha desarrollado durante décadas. Los jugadores y entrenadores son elegidos porque encajan en esa idea y no al revés. Además, han podido evolucionar su estilo porque los cimientos ya estaban asentados”, analizó la BBC tras el pase de La Roja a la segunda final de Copa del Mundo de su historia.

Y es que después de ganar en 2010 con un estilo que enamoró, España decepcionó al ser eliminado en fase de grupos en 2014 y octavos de final en 2018 y 2022.

Hoy están de regreso y, contrario a lo que se pensaba antes del verano, sin depender de una individualidad, que se sospechaba sería Lamine Yamal. El conjunto volvió a ser la principal fortaleza española.