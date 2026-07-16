Yucatán acerca financiamiento al sector turístico

La Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán realizó la Primera Feria de Financiamiento para el Sector Turismo, un encuentro que reunió a 250 participantes, 21 instituciones públicas y privadas y brindó 283 asesorías para facilitar el acceso a esquemas de financiamiento para proyectos turísticos, informó el gobierno estatal.

La iniciativa, organizada en coordinación con la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY) y el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), busca fortalecer la vinculación entre prestadores de servicios turísticos e instituciones financieras para impulsar inversiones y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en la entidad. La estrategia continuará con una segunda jornada en Valladolid el 17 de julio.

Durante la inauguración en Mérida, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, señaló que el turismo representa uno de los principales motores económicos del estado por su capacidad para generar empleo, inversión y oportunidades para las comunidades.

El encuentro reunió a participantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además de organismos de banca de desarrollo como Nacional Financiera (Nafin), Bancomext, FIRA, Finabien y Fonatur; instituciones financieras, banca comercial y dependencias estatales como la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y la Secretaría de las Mujeres.