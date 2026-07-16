Trump promete defender la "integridad" electoral en un discurso a la nación en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige este jueves al país en un discurso televisado con el que promete "un gran anuncio" centrado en la "integridad" de las elecciones, un intento de movilizar a su electorado republicano frente a sombrías predicciones.

Elegido dos veces, en 2016 y 2024, Trump (80 años) ya no puede volver a presentarse a las presidenciales, y los comicios de noviembre pueden representar el principio del fin de su mandato.

En las elecciones de medio término, los demócratas podrían adueñarse de la Cámara de Representantes, como sugieren los sondeos, y además pueden derribar la mayoría republicana en el Senado, que renueva un tercio de sus escaños.

Los sondeos muestran que seis de cada diez estadounidenses están descontentos con su gestión, una cifra habitual para los inquilinos de la Casa Blanca tras dos años en la silla presidencial.

El interrogante es saber si los votantes de su movimiento MAGA (Make America Great Again) volverán a movilizarse en las urnas, como sucedió en su histórica victoria de hace año y medio.

Sus votantes le son incondicionalmente fieles, según las encuestas, pero el elector independiente, y las minorías, como la hispana, se muestran más bien decepcionados.

Trump reconoce ahora que "se desvió" de su programa populista y centrado en el bienestar del país al iniciar su guerra contra Irán, que ha impactado en el mercado petrolero y en consecuencia en la inflación (3.5% interanual según los datos de junio).

Eso ha perjudicado su imagen de gestor económico eficaz frente a lo que califica de "desastre" del presidente anterior, el demócrata Joe Biden.

Para movilizar al electorado, Trump ha centrado su mensaje en la limpieza de los comicios.

El presidente promete "grandes noticias" al respecto a partir de las 21:00 (01H00 GMT del viernes).

Las principales cadenas televisivas se mostraron reacias a transmitir el discurso. ABC indicó a la AFP que no iba a hacerlo, NBC y CNN tampoco, según medios de prensa, mientras que CBS finalmente optó por emitirlo.

"El presidente Trump pronunciará un importante discurso a la nación sobre la protección de la integridad de nuestras elecciones, y alentamos a todos los estadounidenses a que lo vean", dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cambios en los mapas electorales

Trump presiona al máximo a su mayoría republicana aún en vigor en el Congreso para que apruebe de una manera u otra la SAVE America Act, un proyecto de ley para endurecer las medidas de identificación para votar en las elecciones federales.

Pero los republicanos se muestran divididos ante la medida, que los demócratas presentan como un intento de dificultar el acceso a las urnas del votante medio.

Ese proyecto requeriría entre otras medidas que el ciudadano muestre un documento de identidad nacional, como un pasaporte, algo de lo que carece una parte considerable de los estadounidenses.

El proyecto también restringe la posibilidad de votar por correo.

Trump insiste, como ya hizo sin éxito tras su derrota electoral en 2020, que las elecciones legislativas o presidenciales, organizadas por los Estados, son corruptas, en especial en las circunscripciones demócratas.

Esa campaña política no parece calar en el electorado, que considera mucho más importantes sus preocupaciones económicas.

Los estadounidenses también se declaran muy escépticos, o abiertamente hostiles, a la guerra contra Irán.

Al mismo tiempo, en el último año y medio ha habido una avalancha de cambios en los mapas electorales, tanto de los Estados tradicionalmente republicanos, como los del sur del país, como los demócratas, como California.

Esos cambios han sido aprobados en gran parte por los tribunales. Y ahora el impacto de esa reorganización de los distritos electorales es una incógnita.

"Es imposible tener un país sin elecciones libres y justas", afirmó el martes Donald Trump, en respuesta a una pregunta sobre el contenido que cabía esperar de su intervención en la noche del jueves.