Previsiones de Netflix decepcionan a Wall Street y se desploman sus acciones

Netflix anunció el jueves unas previsiones de ingresos y ganancias para el ⁠tercer trimestre que no cumplieron con los objetivos de Wall Street, y dijo que reduciría la frecuencia de los informes sobre horas de visionado, en un momento en que la ⁠empresa busca nuevas vías de crecimiento.

Las acciones ⁠de Netflix cayeron casi un 8.6% en las operaciones tras el cierre del mercado regular, a 67.99 dólares. La empresa, presidida por Ted Sarandos y Greg Peters, dijo que esperaba unos ingresos de 12,860 millones de dólares entre julio y septiembre y una ganancia por acción diluida de 82 centavos.

Según LSEG, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 13,000 millones de dólares y un beneficio de 84 centavos. Tras años de rápido aumento del número de suscriptores, Netflix está trabajando para crecer apostando por la publicidad, los eventos en directo y los videojuegos.

Las acciones de la empresa han perdido aproximadamente una quinta parte de su valor este año, ya que los inversionistas se preguntan cómo mantendrá su crecimiento. Las previsiones para el tercer trimestre "parecen reflejar una combinación de cautela por parte de la dirección y un perfil de crecimiento que madura de forma natural, más que un deterioro repentino del negocio", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

A "Reforzarían la opinión de que Netflix sigue siendo sólida, pero está entrando en una fase de crecimiento más estable con un margen de error considerablemente menor, dadas las expectativas siempre altas", añadió. Netflix anunció que reduciría la publicación de su informe semestral sobre horas de ⁠visionado a una vez al año a partir ⁠de enero de 2027 "para centrarnos en nuestras ⁠principales métricas financieras: los ingresos y el beneficio operativo".

La empresa había dejado de publicar las cifras trimestrales ⁠de suscriptores en 2025. En el trimestre que acaba de finalizar, los ingresos y el beneficio por acción (BPA) de Netflix se ajustaron más o menos a las estimaciones de los analistas. La ganancia fue de 80 centavos para el periodo de tres meses, en el que destacaron éxitos como la serie policíaca "I Will Find You" y la película de animación "Swapped".

Los ingresos ascendieron a 12,560 millones de dólares. "Nuestros resultados financieros siguen siendo sólidos y vamos por buen camino para cumplir ⁠nuestros objetivos para el año", dijo la empresa en su carta trimestral a los accionistas.