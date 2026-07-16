HR Ratings eleva calificación crediticia de Guadalajara

Guadalajara, Jal. El gobierno municipal de Guadalajara mejoró su calificación financiera y crediticia, derivado de un buen manejo de su deuda y un aumento en sus ingresos durante 2025.

De acuerdo con el reporte de HR Ratings, el municipio ha realizado un buen trabajo para mejorar la recaudación, lo que llevó al gobierno tapatío a tener mayor liquidez.

Según la agencia calificadora, el hecho de mejorar la calificación de AA a AA+, proyecta un elevado gasto de inversión y un eficiente control de la deuda pública.

"Se mantendría un superávit primario promedio de 1.5% debido al desempeño proyectado de los Ingresos Propios, en línea con una actualización catastral progresiva, la continuidad y fortalecimiento de las acciones de fiscalización y la modernización tecnológica del sistema de recaudación", indica el reporte HR Ratings.

La calificadora también evaluó el manejo de los créditos a largo plazo y subió la calificación del municipio de AA+ a AAA.

Con esta calificación, los créditos a largo plazo que tiene el Ayuntamiento están en AAA tanto en HR Ratings como en Fitch Ratings.

A través de un comunicado, el gobierno de Guadalajara indicó que "está comprometido con el cuidado del recurso público, invirtiendo para mejorar calles y espacios públicos que eleven la calidad de vida de las y los tapatíos. Además, al tener un buen manejo de sus finanzas, refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas".