CCE en Puebla reconoce que hay 70% de informalidad laboral

Puebla, Pue. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció que hay un 70% de informalidad laboral en el estado, por lo que entre sus socios se analizará a través de la plataforma Pulso Puebla cuáles son los temas que impiden su crecimiento.

Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del organismo, dijo que es momento de considerar exenciones o reducciones en el Impuesto Sobre Nómina (ISN), ya que esa carga fiscal llega a inhibir la formalidad de las empresas en cuanto a seguridad social y prestaciones de ley.

Indicó que estados como Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato tienen menos informalidad laboral, por lo que hacen una comparación del ISN de esos estados con el de Puebla, para identificar mejores prácticas en materia fiscal.

Consideró importante que las empresas poblanas hagan una autoevaluación sobre su grado de informalidad, para que implementen medidas que les ayuden a superar situaciones críticas.

Además, dijo, se pueda tener un instrumento para que cada firma conozca cuántos trabajadores tiene sin prestaciones de ley.

Situaciones críticas

En este sentido, contó que el CCE también identificó 27 “situaciones críticas” y que involucran a 24 dependencias gubernamentales, al destacar que la mejora regulatoria es uno de los temas que debe mejorar para la atracción de más inversiones.

Cisneros Madrid dijo que están haciendo una depuración de la afiliación para determinar cuántas empresas tienen y, con ello, poder avanzar en una planeación estratégica respecto al desarrollo económico e innovación.

Por otro lado, contó que la seguridad es uno de los temas que tienen impacto en el desarrollo económico, por lo cual autoridades deben hacer su labor para garantizar que funcione sobre todo en carreteras.

Comentó que el robo a los autotransportes preocupa que se atienda mejor con operativos por parte de la Guardia Nacional en coordinación con las policías para inhibir a las bandas delictivas.

Indicó que, cuando haya menos casos de robos en las autopistas se reflejará en la economía de las empresas, ya que a nivel local se han tenido pérdidas monetarias que tardan en recuperarse.