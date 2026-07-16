Morelos proyecta derrama de 2,000 millones de pesos durante la temporada vacacional

Morelos arrancó su Campaña de Verano 2026, una estrategia de promoción turística vigente del 15 de julio al 30 de agosto que, de acuerdo con proyecciones oficiales, generará una derrama económica de 2,043 millones de pesos, que implica un crecimiento de 5% anual, y una afluencia de 1,683,364 visitantes en la entidad.

“Presentamos una campaña construida de la mano del sector turístico, con el objetivo de posicionar a Morelos como el lugar donde se pueden disfrutar las mejores vacaciones de verano. Tenemos cercanía, clima, hoteles, parques y una gran diversidad de experiencias para todos los perfiles de viajeros”, expresó el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares.

De acuerdo con los datos del Observatorio Turístico Sostenible de Morelos, durante el periodo vacacional se prevé que 673,345 turistas pernoctarán en la entidad, y más de un millón realizarán visitas de un día. Asimismo, se proyecta una ocupación hotelera promedio de 45 %.

La estrategia consiste en acciones de promoción en plataformas digitales, medios de comunicación, alianzas comerciales y espacios publicitarios, además de posicionar el nuevo sitio visitmorelos.mx, que es un atlas de la oferta turística del estado.

La promoción estará enfocada en cinco segmentos prioritarios: turismo recreativo, con énfasis en parques acuáticos y temáticos; turismo cultural; turismo comunitario; turismo de naturaleza; y turismo de bienestar.

La entidad cuenta con más de 700 hoteles y más de 14,000 habitaciones, preparadas para recibir a visitantes provenientes principalmente de la Ciudad de México y la región centro del país, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos.

El comercio y los prestadores de servicios “continúan fortaleciéndose mediante procesos de capacitación, profesionalización y adopción de mejores prácticas, con el propósito de que la actividad turística impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuya al desarrollo económico local”, dijo David López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cuernavaca.