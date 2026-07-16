Aumentan empleos del sector primario en Morelos

El gobierno de Morelos informó que durante el cuarto trimestre del 2025 la población ocupada en las actividades primarias creció 12.21% anual, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el periodo, 96,180 personas se desempeñaron en labores relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, frente a las 85,718 registradas en el mismo trimestre del 2024, lo que representó la incorporación de 10,462 personas a estas actividades productivas.

La administración estatal destacó que el resultado contrasta con la tendencia nacional, donde la ocupación en el sector primario disminuyó tanto en número de trabajadores como en su participación dentro del empleo total.

Actualmente, las actividades primarias concentran 10.7% de la población ocupada en Morelos y, de acuerdo con las autoridades, contribuyen a la generación de oportunidades económicas, la producción de alimentos y el bienestar de las familias que dependen directa o indirectamente de este sector.