Veracruz elevará a 7,000 pesos el pago por tonelada de maíz

Veracruz destinará recursos para otorgar un incentivo de 1,000 pesos por tonelada de maíz a pequeños productores, con el objetivo de elevar a 7,000 pesos el precio de compra del grano, en coordinación con Alimentación para el Bienestar.

De acuerdo con la administración estatal, la empresa del Estado mexicano pagará 6,000 pesos por tonelada, mientras que el gobierno de Veracruz aportará el monto adicional mediante un convenio que ambas partes prevén firmar para ampliar la obtención directa del grano sin intermediarios.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, indicó que el organismo adquiere actualmente más de 70,000 toneladas de maíz al año para abastecer las Tiendas para el Bienestar y que el acuerdo permitirá incrementar la adquisición de la producción veracruzana.

El anuncio se realizó durante un recorrido por parcelas beneficiadas con el Programa de Mecanización en Escuelas Campesinas y Casas de Semillas Nativas y Criollas, estrategia que otorga mecanización gratuita, simientes, drones agrícolas, sembradoras, cosechadoras e implementos especializados a productores.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, señaló que las acciones de mecanización han permitido incrementar los rendimientos agrícolas. En algunas parcelas, la producción pasó de entre una y una tonelada y media por hectárea a niveles de entre cuatro y cinco toneladas por hectárea.

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Rural y Operaciones Sectoriales de la Sedarpa, Giovanni Auli Moo, destacó que el programa opera con 100 tractores comunitarios, más de 400 implementos agrícolas y 10 drones de aspersión, con cobertura para agricultores con superficies de hasta 10 hectáreas. Para este año, la meta es mecanizar cerca de 5,000 hectáreas del Valle de Perote y beneficiar a alrededor de 1,000 productores.

Además, durante la supervisión se presentó una línea automatizada de cribado y encostalado, que permitirá limpiar, clasificar y preparar el grano para su comercialización, con el objetivo de reducir tiempos de procesamiento y agregar valor a la producción de maíz.