Messi jugará su tercera final de Mundial e iguala al brasileño Cafú

El delantero argentino Leo Messi disputará este domingo ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un partido por el título que será el segundo consecutivo después de Qatar 2022 y el tercero a lo largo de su carrera en una Copa del Mundo después de haber jugado el de Brasil 2014, algo que hasta ahora sólo había logrado el brasileño Cafú.

A las finales de 2014 y 2022, Leo Messi añadirá, a sus 39 años, a su nómina de finales en la Copa del Mundo la de esta edición.

El '10' argentino será el primer jugador de la 'Albiceleste' que lo consigue, y el segundo de la historia que podría disputar minutos en tres finales diferentes tras Marcos Evangelista de Moraes, 'Cafú', que lo hizo en 1994, 1998 y 2002, siendo titular en las dos últimas y saliendo antes de la media hora de la primera por la lesión de Jorginho.

Así, si no ocurre nada extraño en forma de lesión, Messi se convertirá en el primer jugador de la historia que disputa tres finales de la Copa del Mundo como titular. Además, en las dos anteriores disputó la totalidad de los minutos, marcando dos tantos en la de Catar de hace cuatro años, mientras que en el caso de ver puerta ante España, se sumaría a la nómina del francés Kylian Mbappé (2018 y 2022), los brasileños Pelé (1958 y 1970) y Vavá (1958 y 1962), el francés Zinédine Zidane (1998 y 2006) y el alemán Paul Breitner (1974 y 1982), únicos jugadores que lo han hecho en dos finales distintas.

También estuvieron presentes en tres ediciones de la final del Mundial otros cuatro jugadores, aunque sólo participaron de manera activa en dos:

Pelé (1958, 1962 --lesionado-- y 1970)

Lothar Matthaus (1982 --no participó en la final--, 1986 y 1990)

Pierre Littbarski (1982, 1986 --no participó en la final-- y 1990)

Ronaldo Nazário (1994 --no participó en la final--, 1998 y 2002)

Entre ellos, sólo Pelé fue capaz de levantar el trofeo en las tres ediciones, Cafú y Ronaldo, en dos, y Matthäus, Littbarski y Breitner, en una.

A nivel personal, será la novena final del ocho veces Balón de Oro con la selección argentina --tres de Copa del Mundo, cinco de Copa América y una 'Finalissima'--. Hasta el momento, el balance del de Rosario es de cuatro derrotas --dos en tandas de penaltis-- y cuatro victorias. Una trayectoria muy diferenciada en dos etapas, hasta 2020 y desde 2020.

Antes de la Copa América 2021, la historia de Messi con la selección había estado cargada de finales crueles, con la única alegría del oro olímpico en Pekín 2008. De sus primeras cinco finales, el rosarino no podía haber salido victorioso en ninguna, siendo protagonista negativo en la Copa América 2016 al fallar su penalti en la tanda ante Chile. Además, en ninguno de estos partidos fue capaz de ni siquiera perforar la portería rival, ante la impotencia del '10'.

Pero todo cambiaría en la Copa América de 2021. En territorio brasileño, máximo rival histórico de la 'Albiceleste', Messi conseguiría su ansiado primer título con su país. Un triunfo al que le siguieron la 'Finalissima' en 2022 frente a Italia, el Mundial 2022 ante Francia y la Copa América 2024 frente a Colombia. Cuatro victorias consecutivas que le reconciliaron con la afición argentina y que le han confirmado como uno de los más grandes de la historia.

Así, la Argentina de Messi y Lionel Scaloni tienen la posibilidad de encadenar cinco títulos de manera consecutiva --dos Copas América, dos Mundiales y una 'Finalissima'--, una hegemonía solo comparable a la de España entre los años 2008 y 2012, en los que consiguió dos títulos de campeones de Europa y un Mundial.