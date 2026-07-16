Banco Base continúa con su plan de inversión hacia los próximos tres años

Banco Base, especializado en la atención de clientes relacionados con el comercio exterior y divisas, continúa con su plan de inversión hacia los siguientes tres años por un monto total de 2,000 millones de pesos.

En videoconferencia para presentar los eventos más relevantes de la institución en el primer semestre, Enrique Galeana, director de administración y finanzas de Banco Base, explicó que en este periodo ya se han invertido poco más de 240 millones de pesos, pero la meta para todo este año es alcanzar los 500 o 600 millones.

Estos recursos, dijo, están canalizados principalmente en la transformación, modernización y digitalización de la entidad financiera regiomontana.

"Tenemos un plan de inversión de más de 2,000 millones de pesos para los próximos tres años (...) estamos seguros que seguiremos invirtiendo el resto que tenemos presupuestado este año y los subsecuentes", puntualizó.

Detalló que las inversiones realizadas hasta el momento, se han reflejado en materia tecnológica, dada la irrupción de nuevos jugadores en el mercado y funcionalidades como activos digitales.

"La tecnología está acelerando la forma en que ofrecemos productos bancarios a clientes, y no podríamos estar a la vanguardia sin tener estas inversiones", subrayó.

Tres pilares en la transformación

El directivo de Banco Base —que está celebrando sus 40 años de existencia— explicó que el programa de transformación de la entidad se sustenta en tres pilares.

Uno de ellos, dijo, es apoyando la continuidad del negocio, cuidando muy bien los temas de seguridad, cumplimiento regulatorio y disponibilidad de los servicios; dos, impulsando el crecimiento de los diferentes canales y la banca digital; y tres, al impulsar la transformación y otorgar herramientas a los asesores.

"Estamos convencidos de que (pese al avance en la digitalización) la atención personalizada no se debe perder (...) no pensamos perder esa esencia, pero dándoles más herramientas a los asesores", enfatizó.

Añadió: "todos estos pilares están soportados en la tecnología".

Banco sigue con solidez

Enrique Galeana destacó la solidez financiera con la que cuenta Banco Base, con buena rentabilidad y capitalización, además de crecimientos en la gran mayoría de sus negocios.

Como ejemplo, mencionó que al cierre del primer trimestre, la utilidad del banco fue de 1,254 millones de pesos; registró activos totales por 239,430 millones de pesos; un Índice de Capitalización (ICAP) de 22.01%; además de buenos resultados en el negocio de intermediación de divisas, derivados y valores, y buenos niveles de captación.

De igual forma, resaltó que durante el periodo Base incrementó su base de clientes activos en 26%, además de que se ha reactivado su cartera de crédito especializada en comercio exterior, y donde se proyecta cerrar el año con una colocación de financiamiento cercana a los 13,000 millones de pesos.

En este sentido, y pese a un contexto de bajo crecimiento económico y la incertidumbre por el T-MEC, Base estima seguir con este dinamismo en lo que resta del año.

“La perspectiva de crecimiento para Base sigue siendo alentadora”, dijo.

Nueva alianza con banco global en materia de pagos transfronterizos

Enrique Galeana mencionó que otro hito en este periodo, es que Banco Base selló una nueva alianza con un banco global de alta reputación en el ámbito de transacciones y pagos transfronterizos.

Con ello, abundó, suman seis alianzas de corresponsalía con entidades financieras de máxima categoría mundial.

Se fortalecen acciones en materia de PLD

Finalmente, tras los señalamientos que hace más de un año realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres entidades financieras mexicanas de supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero, y dado que Banco Base se especializa en el segmento de comercio exterior, el directivo destacó que si bien la institución ya cumplía con estrictos estándares nacionales e internacionales en este tema, incluso similares a los de Estados Unidos, a raíz de estos sucesos, se siguió con el fortalecimiento de las medidas en la materia.