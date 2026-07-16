La FIFA investiga pancarta de Argentina sobre las islas Malvinas, previo a la final del Mundial 2026

La FIFA anunció este jueves que investiga la exhibición de una pancarta por parte de futbolistas de la selección de Argentina que reivindicaba la soberanía de las islas Malvinas, tras ganar la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra.

El despliegue del mensaje el miércoles en el césped del Estadio de Atlanta provocó también que el Reino Unido, que administra ese archipiélago del Atlántico Sur, exigiera una investigación "exhaustiva".

El trapo fue expuesto minutos después de que Lionel Messi y compañía se impusieron por 2-1 en una nueva remontada dramática.

La FIFA informó que, "de acuerdo con el procedimiento estándar", su comité disciplinario "está revisando los informes del partido y evaluando las circunstancias pertinentes antes de decidir cualquier otra medida, de conformidad con el Código Disciplinario".

Tras el triunfo contra Inglaterra, en uno de los partidos de futbol con más rivalidad, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta en el campo que proclamaba "Las Malvinas son argentinas".

La exhibición de la bandera podría constituir una violación de las normas de la FIFA, que prohíben cualquier manifestación política dentro del estadio durante sus torneos.

Ingrediente prepartido

Las Malvinas, situadas a 600 km de la costa argentina, siguen siendo un tema delicado en las relaciones entre Londres y Buenos Aires, que continúan disputando su soberanía, y se convirtió en un ingrediente principal en la semifinal entre argentinos e ingleses.

En 1982 estalló la guerra entre ambos países tras la invasión argentina del archipiélago. Las fuerzas británicas recapturaron las islas después de 74 días de combates, que dejaron 649 argentinos y 255 británicos muertos.

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son", declaró un portavoz de Downing Street, al exigir a la FIFA una investigación "exhaustiva".

El presidente argentino, Javier Milei, minimizó la polémica por la pancarta al afirmar que "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

El mandatario insistió, sin embargo, en que las Malvinas se recuperarán por la vía diplomática y no con "patrioterismos baratos".

Según medios argentinos, la pancarta fue confeccionada el mismo día del partido por hinchas en Atlanta con una sábana de un hotel.

Habrá Finalissima

La polémica diplomática y la eventual decisión de la FIFA no han trastocado los preparativos para la gran final de la Copa del Mundo del domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

El juego por la corona citará a los vigentes campeones de Europa y Sudamérica, que por serlo tenían el derecho de disputar la Finalissima en marzo en Catar, pero la guerra en Oriente Medio lo impidió.

Argentina, que en el torneo se acostumbró a remontar resultados gracias a los Lioneles, Messi en el campo y Scaloni en el banquillo, se verá las caras contra España.

La Roja dio un repaso a Francia, la gran favorita antes del torneo, a la que derrotó por 2-0 el martes en Arlington, Texas.

Será la séptima final mundialista para la Albiceleste, que aspira a su cuarta estrella (1978, 1986 y 2022). De derrotar a España, se convertirá en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde que el Brasil de Pelé conquistó los certámenes de 1958 y 1962.

España optará por segunda vez al título planetario. La primera fue en Sudáfrica 2010, donde se coronó con el recordado gol de Andrés Iniesta en la prórroga contra Países Bajos.

Se habla español

La Albiceleste defenderá el cetro ganado hace cuatro años en Catar en una final inédita en la que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo.

El Mundial de Norteamérica tendrá en el juego por la estrella a dos equipos de habla hispana en tiempos de la cruzada de Trump contra la inmigración irregular, con los latinoamericanos como los principales damnificados.

En la casi centenaria historia del torneo, solo se dio esta circunstancia en la primera edición, en 1930, en la que la anfitriona Uruguay derrotó a su vecina Argentina por 4-2.

Argentina tendrá que olvidar ya las emociones vividas en Atlanta y pensar inmediatamente en la final del domingo.

"Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil", dijo Scaloni.

Maestro vs alumno

El seleccionador argentino tendrá en el banquillo rival a Luis de la Fuente, su profesor en el curso de entrenadores.

"Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni", admitió el español tras ganar a Francia. "Estoy muy contento por él, se lo merece", respondió el argentino.

El seguramente último partido de Messi en un Mundial será contra España, el país que lo vio crecer y disfrutó de su fútbol durante casi dos décadas.

Enfrente estará Lamine Yamal, heredero del dorsal 10 del Barça y uno de los llamados a marcar el futuro del fútbol.