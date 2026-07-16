Fabricante coreano amplía su inversión en Querétaro

Querétaro, Qro. LS Cable & System México, fabricante de origen surcoreano, ampliará su plan de inversión en Querétaro, de 100 a 200 millones de dólares.

La empresa producirá cables para vehículos eléctricos, cables para centros de datos y para la transmisión de energía eléctrica.

El aumento de inversión fue anunciado en una reunión entre directivos de la empresa y autoridades estatales. Durante el encuentro hablaron sobre la actualización del proyecto que inició su instalación en agosto del 2024, en el Parque Industrialix, en Corregidora, precisó el gobierno del estado en un comunicado de prensa.

La compañía prevé crear 940 empleos durante las diversas fases. Desarrolla dos proyectos, enfocados en la producción de cables automotrices y de cables informáticos; uno de ellos iniciará operaciones en noviembre de este año y, el siguiente, entre septiembre del 2027 y enero del 2028.

Se trata de uno de los mayores fabricantes de cables, se especializa en el desarrollo, producción e instalación, así como en soluciones de infraestructura eléctrica y telecomunicaciones.

En agosto del 2024 LS Cable & System inició la construcción de dos plantas en Corregidora; en ese momento se proyectó una inversión de 100 millones de dólares y la creación de 500 empleos, cifras que aumentan con la ampliación anunciada este jueves.

La firma se estableció en 1962, participando en la construcción de redes eléctricas y redes de comunicación, inició en Corea y se expandió a otros países mediante el desarrollo, producción y suministro de cables y soluciones relacionadas.