Mundial 2026 dejó una derrama de 2,543 millones de dólares en México, impulsada por el consumo local

El Mundial 2026 dejó una derrama económica de 2,543 millones de dólares en México, 7% por debajo de lo estimado a principios de año. Aunque el torneo impulsó el consumo y la generación de empleos temporales, la menor llegada de turistas internacionales redujo el impacto previsto, destaca Deloitte.

De acuerdo con el estudio “¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios”, el mundial aportó el equivalente a 0.12% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyó a la creación de más de 100,000 empleos temporales, una cifra 10% inferior a la proyectada.

El consumo local sostuvo la derrama económica

Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, explicó que el impacto económico fue impulsado principalmente por el consumo de los mexicanos y no por la llegada de turistas internacionales.

Esa derrama no fue por los turistas, sino por nosotros, los que vivimos en México", puntualizó Daniel Zaga.

Además, que la Selección Mexicana llegará al quinto partido impulsó el consumo de productos relacionados con la justa mundialista, desde playeras hasta reuniones para ver los partidos, incluso entre personas que habitualmente no siguen el futbol.

Para el especialista, las proyecciones iniciales estuvieron influenciadas por el entusiasmo que generó el torneo. "Las estimaciones eran altas por la parte emocional; eso nos llevó a ser demasiado optimistas", comentó Daniel Zaga.

Llegaron menos turistas de los previstos

Uno de los factores que redujo el impacto económico fue la menor llegada de visitantes. Mientras que Deloitte estimaba 836,000 turistas, finalmente arribaron 494,000, de los cuales 296,000 fueron nacionales y 198,000 extranjeros. Entre los principales países de origen destacaron Colombia y Reino Unido.

De acuerdo con el informe, el incremento en los precios de las entradas también influyó en la demanda.

"Los precios ajustados por demanda convirtieron al estadio en una experiencia para un pequeño segmento de consumidores, lo que propició una menor atracción de turistas por el elevado costo de las entradas", señala el estudio.

Ciudad de México lideró el impacto económico

La Ciudad de México concentró la mayor derrama entre las sedes del Mundial, con 548 millones de dólares de valor agregado y 21,182 empleos; sin embargo, el resultado quedó por debajo de los 847 millones de dólares y 34,280 empleos previstos.

Por su parte, Jalisco generó 290 millones de dólares y Nuevo León, 270 millones. Además, el resto del país captó 640 millones de dólares derivados del consumo de la población mexicana durante el torneo.

Gastronomía y retail, los ganadores

El estudio puntualiza en que una parte importante del impacto económico provino del consumo de los mexicanos. Para medir este comportamiento, Deloitte realizó un ejercicio con Inteligencia Artificial que analizó señales de intención de compra a partir de búsquedas en Google Trends, con el fin de identificar cómo reaccionaron los consumidores durante el torneo.

Los resultados muestran que los partidos de la Selección Mexicana fue el principal detonador del consumo, debido a que el mayor pico de consumo se registró durante el encuentro inaugural del equipo nacional.

Además, la gastronomía, como sport bars y restaurantes, concentró la mayor derrama económica del Mundial, con 584 millones de dólares, seguida por el retail, con 433 millones.