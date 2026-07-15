Enzo y Lautaro coronan a Argentina con otra Final del Mundial

Argentina demostró que es más importante creer en sí mismos, que dar entrada a toda polémica que se dice de ellos: “les ayuda la FIFA, el VAR, los árbitros, el sorteo y se revisa con lupa cada aproximación a Lionel Messi”. Avanzó a su séptima Final de un Mundial con dos goles, de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (92'), pero pudieron ser más, porque algunos pegaron en el arco o se los atajaron, pero La Albiceleste generó 19 remates a gol (un índice de 2.15 goles esperados) versus las 5 aproximaciones de los leones ingleses.

Inglaterra fue otro caso perdido como Egipto (octavos de final), es decir, perdieron las claves para mantener la ventaja que tuvieron al inicio. Anthony Gordon abrió el marcador (55’) y despertó la fe inglesa de poder jugar una Final mundialista, algo que les ocurrió en 1966. El entrenador Tomas Tuchel se metía a anotar en su libreta desde el banquillo y todo parecía tener sentido hasta que, Argentina cambió el panorama a base de presión.

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, de 25 años y pretendido por el Real Madrid y el Arsenal, emparejó el partido. Fue su tercer gol con Selección, dos de ellos, en este Mundial, el anterior fue contra Egipto en octavos de final. Ese gol contra los faraones fue el número 3000 de los Mundiales. Hoy, se coloca en su máximo valor de mercado: 90 millones de euros y podría dar para más.

El segundo gol de La Albiceleste que evitó el alargue del partido, cayó al 92’. Lautaro Martínez remató con un cabezazo tras un centro preciso de Lionel Messi. El delantero, que había ingresado al campo apenas en el minuto 80, dijo: “Lo soñé, dije que iba a hacer un gol. Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Inglaterra se cansó de presionar y eso nos generó tranquilidad. Al final, pusimos los dos goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar la Final de la Copa del Mundo”.

Enzo y Lautaro han recordado mucho su infancia y la vida antes de los reflectores del futbol. Enzo (San Martín, Argentina) comenzó a jugar a los 6 años, en el club de su barrio, donde su papá era entrenador y su vida como futbolista empezó a tomar rumbo en las divisiones inferiores del River Plate. Mientras que, Lautaro (Bahía Blanca), delantero del Inter de Milán, dijo con emoción en la zona mixta: “Es muy fuerte esto. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con esto. Para mi vieja, que jamás dejó de tender mi cama. Eso vale para mí, más que un gol y una Final. Mis hijos (Nina y Theo) que me han cambiado la vida. Soy un hombre que disfruta de la vida. Lo soñé, les dije que iba a hacer un gol. Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de que está hecho”.

La versión de los argentinos no dejó que Inglaterra cobrara alguna cuenta pendiente. Ni en lo deportivo ni en el imaginario político entre ambos países. Hace 40 años en el Mundial México 86, en un momento de tensión postguerra de Las Malvinas, Argentina ganó 2-1 con goles de Diego Maradona: el polémico tanto con la "mano de Dios" y el "Gol del Siglo”.

Hoy, en la era de Messi, Argentina respondió al lugar que ocupa en el número 1 del ranking FIFA. El dorsal 10 no aumentó su cuenta goleadora (lidera hasta el momento con 8 goles) pero tuvo un rol estelar como asistidor. Llegó a 33 participaciones directas en goles en 33 partidos disputados en Copas del Mundo. El argentino acumula 21 anotaciones y 12 asistencias en el torneo. Además, se dice que Messi corre poco en la cancha, pero en este juego, corrió aproximadamente 8.3 kilómetros, una distancia mayor a lo que ha hecho en los partidos anteriores.

¿Cómo fueron los goles de Argentina?

GOL 1.

Enzo Fernández. El dorsal 24 marcó con un disparo de larga distancia que superó al portero inglés Jordan Pickford para empatar el partido. Enzo suma su segundo gol en este Mundial.

GOL 2.

Gol de Lautaro Martínez en la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.Reuters

Lautaro Martínez. El dorsal 22 marcó el gol del triunfo de Argentina frente a Inglaterra con un cabezazo al 92’. El "Toro" conectó un centro preciso de Messi dentro del área y venció al arquero inglés para sellar el 2-1 definitivo.