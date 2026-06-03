El Mundial 2026 en datos: Radiografía económica y futbolística del Grupo G

La diversidad que abarca el Mundial 2026 también se refleja en el Grupo G. Sus integrantes representan distintas regiones del mundo y muestran diferencias tanto en el tamaño de sus economías como en su trayectoria futbolística.

En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.

Las selecciones del Grupo G

El Grupo G tiene como cabeza de serie a Bélgica, una selección que durante la última década se mantuvo de forma recurrente entre los primeros puestos del ranking FIFA. Egipto, Irán y Nueva Zelanda completan el cuarteto.

Bélgica

De acuerdo con los últimos datos del Banco Mundial, la economía de Bélgica tiene un Producto Interno Bruto (PIB) de 671,370 millones de dólares, lo que la ubica en la posición 22 a nivel global; en la cancha, su selección ocupa el lugar 9 en el ranking de la FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 671,370 millones de dólares

PIB per cápita: 56,608 dólares

Población: 11.86 millones

Valor de la selección: 548.20 millones de euros

Jugador más valioso: Jérémy Doku (65 millones de euros)

Figura histórica: Eden Hazard

Posición FIFA: 9

Mundiales jugados: 15

Primer Mundial: Uruguay 1930

Mundial 2026 | Grupo G | BélgicaGráfico: El Economista

Egipto

El PIB de Egipto equivale a 389,060 millones de dólares aproximadamente, lo que la posiciona como la economía 44 en el mundo. Dentro del ranking FIFA, ocupa el lugar 29.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 389,060 millones de dólares

PIB per cápita: 3,339 dólares

Población: 116.54 millones

Valor de la selección: 135.43 millones de euros

Jugador más valioso: Omar Marmoush (60 millones de euros)

Figura histórica: Mohamed Salah}

Posición FIFA: 29

Mundiales jugados: 4

Primer Mundial: Italia 1934

Mundial 2026 | Grupo G | EgiptoGráfico: El Economista

Irán

Por el tamaño de su economía, Irán tiene el lugar 33 en el comparativo mundial al tener un PIB de 475,250 millones de dólares. En materia futbolística, su selección ocupa la posición 21 del ranking de la FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 475,250 millones de dólares

PIB per cápita: 5,190 dólares

Población: 91.57 millones

Valor de la selección: 35.50 millones de euros

Jugador más valioso: Mehdi Ghayedi (4.5 millones de euros)

Figura histórica: Alí Daei

Posición FIFA: 21

Mundiales jugados: 7

Primer Mundial: Argentina 1978

Mundial 2026 | Grupo G | IránGráfico: El Economista

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda tiene un PIB de 260,170 millones de dólares, con lo que se ubica en el lugar 52 del listadomundial. Dentro de la cancha, ocupa la posición 85 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 260,170 millones de dólares

PIB per cápita: 49,181 dólares

Población: 5.29 millones

Valor de la selección: 35.35 millones de euros

Jugador más valioso: Chris Wood (6 millones de euros)

Figura histórica: Wynton Rufer

Posición FIFA: 85

Mundiales jugados: 3

Primer Mundial: España 1982