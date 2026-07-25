Ciclotón CDMX 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber para participar este domingo 26 de julio

La Ciudad de México volverá a abrir sus principales avenidas para recibir una nueva edición del Ciclotón, que se realizará este domingo 26 de julio, una jornada pensada para ciclistas, corredores, patinadores y personas que deseen disfrutar de la capital sin automóviles.

El recorrido abarcará 62.5 kilómetros y permanecerá habilitado de 8:00 a 14:00 horas, conectando vialidades como Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Patriotismo, Río Mixcoac y Río Churubusco, además de un circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta edición, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México invitó a los asistentes a sumarse al ambiente futbolero utilizando la playera de la Selección Mexicana.

¿Cuál será la ruta del Ciclotón de julio?

El circuito recorrerá algunos de los principales corredores de la capital:

Calzada de Guadalupe.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Calle Mazatlán.

Avenida Patriotismo.

Avenida Río Mixcoac.

Avenida Río Churubusco.

Circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las autoridades recordaron que el recorrido puede iniciarse desde cualquiera de los accesos habilitados y que los participantes pueden completar la distancia que deseen.

Habrá 14 estaciones de servicio

A lo largo del recorrido se instalarán 14 estaciones de apoyo para brindar asistencia a los participantes. Dependiendo del punto, los asistentes encontrarán:

Hidratación.

Servicio mecánico para bicicletas.

Atención médica.

Fisioterapia.

Entre las estaciones se ubican puntos como Calzada de Guadalupe y avenida Fortuna; Paseo de la Reforma con Eje 2, Avenida Juárez, Glorieta del Ahuehuete, Ángel de la Independencia, Sevilla y Julio Verne; además de Mazatlán, Patriotismo, Río Mixcoac, Río Churubusco y avenida Juárez.

Recomendaciones para participar

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar del Ciclotón de forma segura:

Si vas a correr, hazlo por la extrema derecha del circuito para facilitar la convivencia con ciclistas y patinadores.

Respeta el sentido de circulación y las indicaciones del personal de apoyo.

Lleva agua y aprovecha las estaciones de hidratación distribuidas en la ruta.

Revisa previamente el estado de tu bicicleta o equipo deportivo.

Usa casco y equipo de protección si realizas el recorrido en bicicleta o patines.

Como cada último domingo del mes, el Ciclotón busca promover la actividad física, la movilidad sustentable y la convivencia familiar en uno de los eventos recreativos más concurridos de la Ciudad de México.