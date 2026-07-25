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Ciclotón CDMX 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber para participar este domingo 26 de julio
El recorrido tendrá una extensión de 62.5 kilómetros y estará disponible de 8:00 a 14:00 horas. Habrá estaciones de hidratación, servicio mecánico, atención médica y fisioterapia en distintos puntos del circuito.
La Ciudad de México volverá a abrir sus principales avenidas para recibir una nueva edición del Ciclotón, que se realizará este domingo 26 de julio, una jornada pensada para ciclistas, corredores, patinadores y personas que deseen disfrutar de la capital sin automóviles.
El recorrido abarcará 62.5 kilómetros y permanecerá habilitado de 8:00 a 14:00 horas, conectando vialidades como Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Patriotismo, Río Mixcoac y Río Churubusco, además de un circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
En esta edición, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México invitó a los asistentes a sumarse al ambiente futbolero utilizando la playera de la Selección Mexicana.
¿Cuál será la ruta del Ciclotón de julio?
El circuito recorrerá algunos de los principales corredores de la capital:
Las autoridades recordaron que el recorrido puede iniciarse desde cualquiera de los accesos habilitados y que los participantes pueden completar la distancia que deseen.
Habrá 14 estaciones de servicio
A lo largo del recorrido se instalarán 14 estaciones de apoyo para brindar asistencia a los participantes. Dependiendo del punto, los asistentes encontrarán:
Entre las estaciones se ubican puntos como Calzada de Guadalupe y avenida Fortuna; Paseo de la Reforma con Eje 2, Avenida Juárez, Glorieta del Ahuehuete, Ángel de la Independencia, Sevilla y Julio Verne; además de Mazatlán, Patriotismo, Río Mixcoac, Río Churubusco y avenida Juárez.
Recomendaciones para participar
El Instituto del Deporte de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar del Ciclotón de forma segura:
Como cada último domingo del mes, el Ciclotón busca promover la actividad física, la movilidad sustentable y la convivencia familiar en uno de los eventos recreativos más concurridos de la Ciudad de México.