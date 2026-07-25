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Ciclotón CDMX 2026: horario, ruta y todo lo que debes saber para participar este domingo 26 de julio

El recorrido tendrá una extensión de 62.5 kilómetros y estará disponible de 8:00 a 14:00 horas. Habrá estaciones de hidratación, servicio mecánico, atención médica y fisioterapia en distintos puntos del circuito.

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Foto: Especial

Redacción El Economista

La Ciudad de México volverá a abrir sus principales avenidas para recibir una nueva edición del Ciclotón, que se realizará este domingo 26 de julio, una jornada pensada para ciclistas, corredores, patinadores y personas que deseen disfrutar de la capital sin automóviles.

El recorrido abarcará 62.5 kilómetros y permanecerá habilitado de 8:00 a 14:00 horas, conectando vialidades como Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Patriotismo, Río Mixcoac y Río Churubusco, además de un circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En esta edición, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México invitó a los asistentes a sumarse al ambiente futbolero utilizando la playera de la Selección Mexicana

¿Cuál será la ruta del Ciclotón de julio?

El circuito recorrerá algunos de los principales corredores de la capital:

  • Calzada de Guadalupe.
  • Paseo de la Reforma.
  • Avenida Juárez.
  • Calle Mazatlán.
  • Avenida Patriotismo.
  • Avenida Río Mixcoac.
  • Avenida Río Churubusco.
  • Circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

    • Las autoridades recordaron que el recorrido puede iniciarse desde cualquiera de los accesos habilitados y que los participantes pueden completar la distancia que deseen. 

    Habrá 14 estaciones de servicio

    A lo largo del recorrido se instalarán 14 estaciones de apoyo para brindar asistencia a los participantes. Dependiendo del punto, los asistentes encontrarán:

  • Hidratación.
  • Servicio mecánico para bicicletas.
  • Atención médica.
  • Fisioterapia.

    • Entre las estaciones se ubican puntos como Calzada de Guadalupe y avenida Fortuna; Paseo de la Reforma con Eje 2, Avenida Juárez, Glorieta del Ahuehuete, Ángel de la Independencia, Sevilla y Julio Verne; además de Mazatlán, Patriotismo, Río Mixcoac, Río Churubusco y avenida Juárez. 

    Recomendaciones para participar

    El Instituto del Deporte de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para disfrutar del Ciclotón de forma segura:

  • Si vas a correr, hazlo por la extrema derecha del circuito para facilitar la convivencia con ciclistas y patinadores.
  • Respeta el sentido de circulación y las indicaciones del personal de apoyo.
  • Lleva agua y aprovecha las estaciones de hidratación distribuidas en la ruta.
  • Revisa previamente el estado de tu bicicleta o equipo deportivo.
  • Usa casco y equipo de protección si realizas el recorrido en bicicleta o patines.

    • Como cada último domingo del mes, el Ciclotón busca promover la actividad física, la movilidad sustentable y la convivencia familiar en uno de los eventos recreativos más concurridos de la Ciudad de México.

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