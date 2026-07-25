Irán dice que vendió 18,000 mdd de petróleo desde el comienzo de la guerra

El Ministerio de Petróleo de Irán informó el sábado que ha vendido crudo por un valor de 18,000 millones de dólares desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"El ministerio vendió petróleo por valor de 11,500 millones de dólares durante la guerra y de 6,500 millones de dólares durante el alto el fuego", que se rompió a principios de este mes, señaló el ministerio en su página web.

"Esto cubre más del 60% de los ingresos petroleros previstos en el presupuesto anual", añadió.

Esta información contradice la versión del presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien había afirmado que Irán no había podido exportar petróleo durante el bloqueo estadounidense de sus puertos.

Los ejércitos estadounidense e israelí atacaron Irán el 28 de febrero, lo que llevó a Teherán a bombardear como represalia países aliados de Estados Unidos de la región.

Ambas partes acordaron un alto el fuego en abril que puso fin en gran medida a los combates, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, mientras ambos bandos se disputan el control del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.