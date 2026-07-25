Brasil niega visa a funcionarios de EU que pretendían reunirse con autoridades electorales

Brasil negó el viernes las visas a dos funcionarios de Estados Unidos que pretendían reunirse con autoridades electorales a menos de tres meses de las presidenciales por "riesgo de instrumentalización política", dijo este sábado una fuente diplomática brasileña a la AFP.

La negativa suma un nuevo capítulo a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien buscará su reelección en octubre contra Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo.

Estados Unidos pidió el 20 de julio las visas para los dos funcionarios, que viajarían en misión para tratar cuestiones de "libertad de expresión relacionadas a las elecciones" con autoridades electorales, según la fuente brasileña.

Pero "llamó la atención" que el permiso se pidiera casi en simultáneo a un encuentro privado el martes entre Flávio Bolsonaro y diplomáticos extranjeros, en el que el candidato derechista cuestionó la fiabilidad del sistema brasileño de votación electrónica.

Lo hizo con argumentos similares a los que en 2023 llevaron a la inhabilitación política de su padre, más tarde también condenado por un intento de golpe de Estado.

Ante ese escenario, el consulado brasileño negó las visas a los funcionarios estadounidenses, explicó la fuente.

Consultadas por la AFP, las autoridades estadounidenses no han reaccionado de inmediato.

El gobierno de Trump impuso este mes dos rondas de aranceles comerciales a productos brasileños, que se sumaron a otras sanciones contra la potencia sudamericana implementadas por Washington desde el año pasado.

Lula acusa a Flávio Bolsonaro de ser un "traidor a la patria" que habría alentado el tarifazo estadounidense, algo que él niega.

Aliado de Jair Bolsonaro durante su presidencia, Trump ha apoyado a candidatos de derecha en elecciones recientes de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.