El Mundial 2026 en datos: El contexto económico y deportivo del Grupo K

Las selecciones del Grupo K llegan al Mundial 2026 desde contextos económicos y deportivos diversos. Sus cifras permiten dimensionar algunos de los factores que acompañan su participación en el torneo.

En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.

Las selecciones del Grupo K

Con Portugal como cabeza de serie, el Grupo K reúne a representantes de cuatro continentes distintos. República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia completan el cuarteto.

Portugal

Con un PIB de 313,270 millones de dólares, Portugal ocupa el lugar 46 dentro de las economías del mundo. En el terreno deportivo, la selección de su país tiene este año la posición 5 dentro del ranking de la FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 313,270 millones de dólares

PIB per cápita: 29,277 dólares

Población: 10.70 millones

Valor de la selección: 972.00 millones de euros

Jugador más valioso: Vitinha (110 millones de euros)

Figura histórica: Cristiano Ronaldo

Posición FIFA: 5

Mundiales jugados: 9

Primer Mundial: Inglaterra 1966

Mundial 2026 | Grupo K | PortugalGráfico: El Economista

República Democrática del Congo

El PIB de la República Democrática del Congo asciende aproximadamente a 70,920 millones de dólares, con lo que se ubica en el lugar 88 entre las economías del mundo. Dentro de la cancha, su selección ocupa la posición 46 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 70,920 millones de dólares

PIB per cápita: 649 dólares

Población: 109.28 millones

Valor de la selección: 147.05 millones de euros

Jugador más valioso: Yoane Wissa (30 millones de euros)

Figura histórica: Pierre Ndaye Mulamba

Posición FIFA: 46

Mundiales jugados: 2

Primer Mundial: Alemania 1974

Mundial 2026 | Grupo K | RD CongoGráfico: El Economista

Uzbekistán

La Copa del Mundo 2026 marcará el debut mundialista de Uzbekistán, con una selección que llega al torneo en la posición 50 del ranking FIFA. En materia económica, tiene PIB de aproximadamente 114,970 millones de dólares, dato con el que se posiciona como la economía 67 del globo.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 114,970 millones de dólares

PIB per cápita: 3,162 dólares

Población: 36.36 millones

Valor de la selección: 78.73 millones de euros

Jugador más valioso: Abdukodir Khusanov (35 millones de euros)

Figura histórica: Maksim Shatskikh

Posición FIFA: 50

Mundiales jugados: 0

Primer Mundial: México, EU y Canadá 2026

Mundial 2026 | Grupo K | UzbekistánGráfico: El Economista

Colombia

Con un PIB cercano a los 418,820 millones de dólares, Colombia tiene la economía 38 del globo con base en los datos del Banco Mundial. En el terreno del futbol, ocupa la posición 13 del ranking de la FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 418,820 millones de dólares

PIB per cápita: 7,919 dólares

Población: 52.89 millones

Valor de la selección: 308.95 millones de euros

Jugador más valioso: Luis Díaz (70 millones de euros)

Figura histórica: James Rodríguez

Posición FIFA: 13

Mundiales jugados: 7

Primer Mundial: Chile 1962