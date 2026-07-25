Reforma fiscal para bebidas alcohólicas saldrá en próximas semanas

Guadalajara, Jal. Después de cuatro décadas sin una actualización al tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas en México, la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados prevé presentar en las próximas semanas las primeras conclusiones de un nuevo modelo que busca fortalecer la competitividad de la agroindustria del tequila y de todos los pequeños productores de bebidas, principalmente las que cuentan con Denominación de Origen.

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Tequila este fin de semana, el diputado federal Carol Antonio Altamirano destacó que, por primera vez en 40 años, todos los grupos parlamentarios acordaron integrar un grupo de trabajo especializado dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para revisar el esquema tributario del sector.

Todos los grupos parlamentarios decidieron que se conformara un grupo de trabajo de tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas; se dice fácil, pero durante muchos años nadie había tocado ese tema, cómo ayudamos a los pequeños productores, cómo ayudamos a los destilados, en especial a la agroindustria del Tequila para que tenga mayor competitividad", afirmó el legislador.

"Y estoy seguro que en muy pocas semanas, al interior de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, todos los grupos parlamentarios respaldarán las conclusiones que se han presentado en estos foros", enfatizó.

El grupo de trabajo, encabezado por el diputado federal por Jalisco, Javier Guízar Macías, reúne a legisladores de entidades con Denominación de Origen para Tequila, Mezcal, Bacanora, Sotol, Raicilla, además de regiones vitivinícolas como Ensenada, Baja California; Parras, Coahuila; Querétaro y Aguascalientes, entre otros.

En las mesas de trabajo también han participado representantes de la industria cervecera y productores de cerveza artesanal de todo el país.

Los trabajos se desarrollan en coordinación con las secretarías de Hacienda, Economía y Agricultura para construir una propuesta que incremente la competitividad del sector, fortalezca las cadenas productivas y beneficie tanto a pequeños productores como a los consumidores.