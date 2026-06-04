El Mundial 2026 en datos: Los contrastes económicos y futbolísticos del Grupo H

El Grupo H reúne en el Mundial 2026 a selecciones con perfiles muy distintos dentro y fuera de la cancha. Mientras algunas destacan por su tradición mundialista, otras sobresalen por el tamaño de sus economías o por su crecimiento reciente en el futbol internacional.

En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.

Las selecciones del Grupo H

España encabeza el Grupo H como una de las ocho selecciones que han conquistado la Copa del Mundo y la única de este conjunto que ha levantado el trofeo. El cuarteto se completa con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

España

Con un PIB de 1.62 billones de dólares, España ocupa el lugar 15 dentro de las economías del mundo. En el terreno deportivo, la selección de su país tiene este año la posición 2 dentro del ranking de la FIFA, superada únicamente por Francia.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 1.62 billones de dólares

PIB per cápita: 35,327 dólares

Población: 48 millones

Valor de la selección: 1,270 millones de euros

Jugador más valioso: Lamine Yamal (200 millones de euros)

Figura histórica: Andrés Iniesta

Posición FIFA: 2

Mundiales jugados: 16

Primer Mundial: Italia 1934

Mundial 2026 | Grupo H | EspañaGráfico: El Economista

Cabo Verde

Según los últimos datos del Banco Mundial, el PIB de Cabo Verde equivale a 2,500 millones de dólares, lo que la posiciona como la economía 184 del globo. En el mundo futbolístico, su selección llega a su primera participación mundialista en el lugar 69 de la tabla.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 2,500 millones de dólares

PIB per cápita: 5,193 dólares

Población: 0.6 millones

Valor de la selección: 56.18 millones de euros

Jugador más valioso: Logan Costa (18 millones de euros)

Figura histórica: Ryan Mendes

Posición FIFA: 69

Mundiales jugados: 0

Primer Mundial: México, EU y Canadá 2026

Mundial 2026 | Grupo H | Caro VerdeGráfico: El Economista

Arabia Saudita

Arabia Saudita tiene un PIB de 1.1 billones de dólares, dato con el que se posiciona como la economía 18 del mundo, mientras que en el ámbito futbolístico llega al Mundial 2026 como la selección 61 del rankingFIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 1.1 billones de dólares

PIB per cápita: 35,122 dólares

Población: 36 millones

Valor de la selección: 31.25 millones de euros

Jugador más valioso: Saud Abdulhamid (5 millones de euros)

Figura histórica: Sami Al-Jaber

Posición FIFA: 61

Mundiales jugados: 6

Primer Mundial: Estados Unidos 1994

Mundial 2026 | Grupo H | Arabia SauditaGráfico: El Economista

Uruguay

Uruguay, anfitrión y campeón de la primera Copa del Mundo en 1930, llega a la edición 2026 del encuentro con la selección número 17 del ranking FIFA. En el terreno económico, y con un PIB aproximado de 77,000 millones de dólares, tiene el lugar 82 en el comparativo global.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 77,000 millones de dólares

PIB per cápita: 23,907 dólares

Población: 3.4 millones

Valor de la selección: 371.10 millones de euros

Jugador más valioso: Federico Valverde (120 millones de euros)

Figura histórica: Diego Forlán

Posición FIFA: 17

Mundiales jugados: 14

Primer Mundial: Uruguay 1930