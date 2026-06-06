El Mundial 2026 en datos: Las selecciones del Grupo J frente a los números

Las selecciones del Grupo J llegan al Mundial 2026 con distintos niveles de experiencia internacional y desarrollo económico. PIB, población, valor de mercado y ranking FIFA muestran algunas de las diferencias entre sus integrantes.

En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.

Las selecciones del Grupo J

Argentina, campeón vigente del mundo tras su consagración en Qatar 2022, encabeza el Grupo J. El cuarteto lo completan Argelia, Austria y Jordania.

Argentina

Con un PIB de 638,370 millones de dólares, la economía de Argentina es la número 23 del globo dentro del comparativo realizado por el Banco Mundial. En el ámbito futbolístico, su selección ocupa la posición 3 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 638,370 millones de dólares

PIB per cápita: 13,969 dólares

Población: 45.70 millones

Valor de la selección: 768.50 millones de euros

Jugador más valioso: Julián Álvarez (90 millones de euros)

Figura histórica: Diego Maradona y Lionel Messi

Posición FIFA: 3

Mundiales jugados: 19

Primer Mundial: Uruguay 1930

Mundial 2026 | Grupo J | ArgentinaGráfico: El Economista

Argelia

La economía de Argelia tiene un PIB aproximado de 269,320 millones de dólares, lo que la posiciona en el lugar 51 del comparativo mundial. Dentro de la cancha, su selección es la número 28 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 269,320 millones de dólares

PIB per cápita: 5,753 dólares

Población: 46.81 millones

Valor de la selección: 226.80 millones de euros

Jugador más valioso: Ibrahim Maza (45 millones de euros)

Figura histórica: Rabah Madjer

Posición FIFA: 28

Mundiales jugados: 5

Primer Mundial: España 1982

Mundial 2026 | Grupo J | ArgeliaGráfico: El Economista

Austria

El PIB de Austria equivale aproximadamente a 534,790 millones de dólares, con lo que se ubica en la posición 29 del comparativo mundial. En materia deportiva, su selección llega a la Copa del Mundo 2026 como la número 24 de la medición de la FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 534,790 millones de dólares

PIB per cápita: 58,256 dólares

Población: 9.18 millones

Valor de la selección: 271.70 millones de euros

Jugador más valioso: Christoph Baumgartner (40 millones de euros)

Figura histórica: Matthias Sindelar

Posición FIFA: 24

Mundiales jugados: 8

Primer Mundial: Italia 1934

Mundial 2026 | Grupo J | AustriaGráfico: El Economista

Jordania

Jordania llega a su primera participación mundialista en el lugar 63 del ranking FIFA. En el terreno económico, su PIB equivale aproximadamente a 53,350 millones de dólares, lo que la ubica en la posición 91 del mundo.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 53,350 millones de dólares

PIB per cápita: 4,619 dólares

Población: 11.55 millones

Valor de la selección: 18.25 millones de euros

Jugador más valioso: Mousa Tamari (8 millones de euros)

Figura histórica: Musa Al-Taamari

Posición FIFA: 63

Mundiales jugados: 0

Primer Mundial: México, EU y Canadá 2026