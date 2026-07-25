México enfrentará el mayor recorte de agua del río Colorado en 2027

El próximo mes de agosto, todo indica que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos anunciará una reducción en el volumen de suministro de agua para México en 2027 y será superior a las registradas durante los últimos seis años, lo cual aumentará la presión para el abasto de agua potable para Baja California.

De acuerdo con el investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Alfonso Andrés Cortez Lara, el recorte podría ser de alrededor de 355 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al doble de la cantidad que se utiliza para el consumo anual de Tijuana y Rosarito.

De concretarse, como seguramente ocurrirá, será la séptima reducción anual consecutiva, debido a las difíciles condiciones de sequía que se vive en la cuenca del río Colorado desde 1999.

Este 2026, el recorte fue de 182 millones de metros cúbicos y representó una reducción de 10% respecto de lo asignado inicialmente para el año; en 2025 de 346 (-19%) y en 2024 de 263 (-14%).

En 2024 fue de 263 millones de metros cúbicos; en 2023 de 128; en 2022 de 99 y en 2021 de 51. Si se suman los recortes desde 2021 a 2026 da un total de 1,069.

Un análisis realizado por el académico del Colef expone que los 346 millones de metros cúbicos que se recortaron en la entrega de agua a México en 2025 equivale a la que se utiliza para regar 34,000 hectáreas, es decir 19% de las que hay en la zona o 3.5 veces el volumen de consumo anual de Mexicali.

De acuerdo con el tratado de aguas de 1944 a México se le asignan cada año 1,850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado para abastecer a ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada donde viven más de 3.5 millones de personas y a las regiones agrícolas del Distrito de Riego 015 Río Colorado, el Valle de Guadalupe y el Valle de Maneadero, con una extensión de alrededor de 200,000 hectáreas.

Hasta junio pasado, los embalses del sistema del río Colorado se encontraban en niveles críticos. El lago Powel, ubicado en la frontera de Utah y Arizona, está a 25% de su capacidad; la presa Hoover, que se está aguas abajo, en la frontera de Arizona y Nevada —que es donde se determina la asignación de agua para México— estaba en un 34% de capacidad.

Ante esa situación, el académico destacó que seguramente será necesario que, como lo indica el acta 323 de la CILA, las autoridades de México y Estados Unidos acuerden reducciones de emergencia.

El acta 323 de la CILA establece que cuando se estime que el nivel de la presa Hoover estará al 1 de enero del año siguiente (en este caso 2027) por debajo de 1,045 pies sobre el nivel medio del mar, lo cual todo indica que ocurrirá pues se prevé el indicador caiga a los 1,034 pies sobre el nivel del mar, las autoridades de México y Estados Unidos deberán acordar reducciones de emergencia.

Eso debe ocurrir antes de que termine 2026 para evitar la caída del nivel de la presa Hoover a un nivel que ponga en riesgo la generación de energía, es decir, a 950 pies sobre el nivel medio del mar.

Optan por descanso de tierra agrícola

Durante los últimos años las actas 218, 219, 323 y 330 de la CILA han impulsado financiamiento para desarrollar infraestructura de riego con el fin de optimizar el uso del agua y aumentar los volúmenes en las presas del sistema Río Colorado.

Sin embargo, en los últimos meses agricultores titulares de derecho de riego del Distrito 014 impulsaron un programa de descanso de tierra con el fin de ahorrar agua y mantener o aumentar los volúmenes tanto en el lago Powell como en la presa Hoover.

El acta 323 autoriza fondos por 31.5 millones de dólares para proyectos de conservación de agua a través de obras de infraestructura hidroagrícola y de descanso de tierras en el Distrito 014.

En tanto el acta 330 establece medidas de conservación de agua para recuperar un volumen de 493.4 millones de metros cúbicos entre 2024 y 2025 a cambio de 65 millones de dólares.

El primer acuerdo para descanso de tierras ocurrió en 2024 y contemplaba 16,000 pesos por hectárea y para una superficie total de 43,746 hectáreas.

Por su parte, Luis Gerardo Domínguez, subdirector del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México (CIGA), expuso que Tijuana es una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del país, lo cual trae como consecuencia el incremento constante de su demanda de agua potable.

Destacó que la región enfrenta condiciones de estrés hídrico severa, agravada por sequías prolongadas y la sobreexplotación de los acuíferos y el cambio climático.

Este año se enviará hacia Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada a través del Acueducto del Río Colorado 114 millones de metros cúbicos para consumo humano.

Según el gobierno del estado, en 2025 ese acueducto sirvió para trasladar 148 millones de metros cúbicos de agua.

98% del agua potable para la costa de BC proviene del Río Colorado

Actualmente, la Zona Costa de Baja California —incluyendo los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada— depende en gran medida de los volúmenes de agua transferidos desde el Río Colorado a través del Acueducto Río Colorado–Tijuana (ARCT), los cuales representan aproximadamente el 98% del suministro regional.

Según lo consignado en un análisis del Banco de Desarrollo de América del Norte, esta alta dependencia de una única fuente de abastecimiento expone al sistema a riesgos operativos y de disponibilidad asociados tanto a condiciones hidrológicas adversas como a contingencias físicas, tales como eventos sísmicos o trabajos de reparación que han interrumpido el bombeo del acueducto en el pasado.

Lo más preocupante es que la reducción en las asignaciones del Río Colorado derivada de condiciones de sequía prolongada y eso incrementa considerablemente la presión sobre el sistema.