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El Mundial 2026 en datos: Los números detrás de las selecciones del Grupo I
Francia, Senegal, Irak y Noruega comparten grupo en la Copa del Mundo 2026, aunque llegan desde contextos económicos y deportivos muy distintos.
Las selecciones del Grupo I en el Mundial 2026 representan tres continentes y distintos niveles de desarrollo económico y deportivo. Los datos reflejan diferencias importantes en el tamaño de sus economías, el valor de sus plantillas y su trayectoria internacional.
En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.
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Las selecciones del Grupo I
Francia, país que ha ganado en dos ocasiones la Copa del Mundo (1998 y 2018), encabeza el Grupo I. El cuarteto lo completan Senegal, Irak y Noruega.
Francia
Francia tiene un PIB de 3.05 billones de dólares, lo que la ubica en el número 7 del comparativo mundial. A nivel futbolístico, su selección llega al Mundial 2026 en la posición 1 del ranking FIFA.
A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:
- PIB: 3.05 billones de dólares
- PIB per cápita: 46,103 dólares
- Población: 68 millones
- Valor de la selección: 1,480 millones de euros
- Jugador más valioso: Kylian Mbappé (200 millones de euros)
- Figura histórica: Zinedine Zidane
- Posición FIFA: 1
- Mundiales jugados: 16
- Primer Mundial: Uruguay 1930
Senegal
A nivel económico, Senegal tiene un PIB equivalente a 31,000 millones de dólares, esto la posiciona como en el lugar 110 del globo, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. En el mundo del deporte, su selección ocupa el lugar 14 del ranking FIFA.
A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:
- PIB: 31,000 millones de dólares
- PIB per cápita: 1,773 dólares
- Población: 18 millones
- Valor de la selección: 468.00 millones de euros
- Jugador más valioso: Iliman Ndiaye (50 millones de euros)
- Figura histórica: Sadio Mané
- Posición FIFA: 14
- Mundiales jugados: 3
- Primer Mundial: Corea/Japón 2002
Irak
Con un solo Mundial jugado en su historia, Irak ocupa la posición 57 del ranking FIFA. En tanto, su economía tiene un PIB de 250,000 millones de dólares, lo que la posiciona en el lugar 50 del comparativoglobal.
A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:
- PIB: 250,000 millones de dólares
- PIB per cápita: 6,077 dólares
- Población: 45 millones
- Valor de la selección: 23.90 millones de euros
- Jugador más valioso: Ahmed Qasem (3.5 millones de euros)
- Figura histórica: Younis Mahmoud
- Posición FIFA: 57
- Mundiales jugados: 1
- Primer Mundial: México 1986
Noruega
El PIB de Noruega tiene un valor aproximado de 579,000 millones de dólares, con lo que su economía es la número 31 del mundo. En lo que a futbol respecta, su selección ocupa la posición 31 del ranking FIFA.
A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:
- PIB: 579,000 millones de dólares
- PIB per cápita: 86,785 dólares
- Población: 5.5 millones
- Valor de la selección: 597.20 millones de euros
- Jugador más valioso: Erling Haaland (200 millones de euros)
- Figura histórica: Ole Gunnar Solskjær
- Posición FIFA: 31
- Mundiales jugados: 3
- Primer Mundial: Francia 1938