Adidas Split 30K: la razón del kilometraje

Completar la prueba de los 30K significa la llave de acceso a la competencia reina: el Maratón de los 42 kilómetros y 195 metros.

En México los corredores del Medio (21k) y del Maratón de la Ciudad de México tienen la opción de prepararse con el serial de carreras Adidas Splits, que tiene cuatro kilometrajes: 9, 12, 16 y 30. Formalmente, desde el 2015 es el serial oficial de los maratones de la ciudad, porque se ajustan al calendario.

Los Adidas Splits son únicos en su tipo, de acuerdo a Javier Carvallo, director de Hub Sports operadora de eventos deportivos en CDMX, Monterrey y Guadalajara y creador del serial de carreras.

“Hasta donde tengo conocimiento, la plataforma Adidas Splits producida y operada por Hub Sports, es la única a nivel mundial que cuenta con una carrera de 30K un mes antes del Maratón. De hecho, esto ocurre no solo en Ciudad de México, también en Guadalajara y Monterrey desde hace dos años”, dijo a El Economista.

La carrera Adidas Split 30K 2026 reúne a 8,000 participantes con chip. El tiempo promedio general de los 30K es de aproximadamente 3 horas y media, con un ritmo estimado de 6:00 a 7:00 min/km. Mientras que, la categoría élite (de dónde salen los ganadores) suelen terminar el recorrido en un tiempo cercano a 1 hr y 40 min (rama varonil) y 1 hr y 59 min (rama femenil).

El Economista ha vivido esta prueba en siete ocasiones y en el 2024 recorrió la distancia en 2 hr y 30 min, tomando en cuenta, el rubro categoría femenil y con una experiencia de 11 Maratones (PR de 3hr 30 min en 2025).

_¿Por qué se corren exactamente 30K como prueba previa a un Maratón?

“No es como regla general correr 30K, pudieras correr 32 y hasta 34K, eso depende de tu nivel. Los atletas élite, los top, llegan a correr hasta 36 o 38K, pero estamos hablando de un nivel muy alto, gente que se dedica a eso, que tiene mucha resistencia y muy buena base. Con los 30K o arriba de ellos, se genera la resistencia que necesitarás en el Maratón. Anteriormente, cuando estaba más chico, adolescente, escuchaba que la gente empírica corría más de 40K porque se creía que si ibas a correr 42K pues se necesitabas más preparación con más kilómetros, con 50K o hasta 60K, todo para que el Maratón ‘se hiciera fácil’, eso en los 80’s o 90’s, pero obviamente, ahora está comprobado que no necesitas correr ni siquiera los 40K, con que corras 30K, está perfecto”, respondió a este diario Israel Sánchez, running coach de Adidas, triatleta y ultramaratonista”.

La edición 2026 incorpora ajustes

respecto al año pasado. La organización del evento informa que el 67.3% de los participantes dijo que le sirve para el Maratón de la CDMX. Las inscripciones para la edición 2026 se agotaron en tiempo récord.

“Los 30K busca desarrollar mente y resistencia. Al ser un circuito de 15K al que se le dan dos vueltas para completar los 30K, es una prueba ideal para comparar tu primera vuelta contra la segunda. Todo lo que hagas bien en ritmo de carrera, alimentación e hidratación en la primera vuelta, será clave para tu desempeño en la segunda vuelta. Tras la primera vuelta, ya sabrás a lo que te enfrentarás en la segunda, porque la mente participa de manera potente para prepararte a lo que viene.

Es una excelente oportunidad de conocerte mejor como runner para hacer los ajustes necesarios en tu estrategia de carrera hacia el Maratón”.

En cuanto a la ruta y logística se incluye Avenida Gandhi, Auditorio Lago Mayor, Primera y Segunda Sección de Chapultepec y Paseo de la Reforma.

El trazado de la ruta depende de su finalidad.

“El pavimento es diferente a Trail y según el objetivo de la competencia se puede ver si incrementar o reducir la altimetría. Es un hecho que rutas con más altimetría (ascenso acumulado) son para potencia y resistencia y no para velocidad”, amplió Javier Carvallo.

Para conocer más detalles de la estrategia de Hub Sports en la industria del running en México, el Director de la empresa fue entrevistado en el podcast 100 metros vallas de El Economista:

"Hub Sports ha sofisticado sus plataformas de running, con pilares inspirados en los Adidas Splits”

https://youtu.be/UtnDxuvjm2M?si=vWh71L698U_KsrLj

Datos vitales

30K ADIDAS SPLIT

Fecha: Domingo 26 de julio de 2026 con inicio a las 06:00 am

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 249, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580 CDMX

El XLIII Maratón de la CDMX

Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026.

Ubicación: Avenida de los Insurgentes (entre la Biblioteca Central de la UNAM y el Estadio Olímpico Universitario)

Meta: Zócalo de la Ciudad de México (Plaza de la Constitución)

Distancia: 42,195 km

El XIX Medio Maratón de la CDMX

Fecha: 12 de julio de 2026.

Salida: Hemiciclo a Juárez (Alameda Central)

Meta: Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma)

Distancia: 21,097.5 metros