Atropellan a multitud en Berlín tras desfile del Orgullo; dejan un muerto y 15 heridos

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas, entre ellas "algunas de gravedad", tras un probable atropellamiento al margen del desfile del Orgullo gay el sábado por la noche en Berlín, según la policía.

"Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró por WhatsApp la policía.

La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.

El vehículo fue abandonado en el lugar, en el parque Tiergarten, una zona boscosa de la capital, según la policía.

En el lugar, un periodista de la AFP observó la zona en pleno desalojo. A través de altavoces, las autoridades pedían a los presentes que se marcharan por el norte.

Al menos una decena de camiones de emergencia eran visibles y se había levantado una carpa en medio de la vía.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

"Váyanse a casa, por favor", pidieron los organizadores en Instagram.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.