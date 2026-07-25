Caso Dafne Zapata: Esto sabemos del feminicidio de una niña en un campamento de verano militarizado

El 13 de julio del presente año, Dafne Zapata Quintos -una adolescente de 13 años- ingresó a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, para tomar un curso de verano que duraría tres semanas. Sin embargo, sólo tres días después, la familia de la menor recibió la noticia de que ella había fallecido.

La muerte de Dafne Zapata se viraliza

El 17 de julio las redes sociales comenzaron a viralizar una noticia: una adolescente de 13 años falleció en un campamento de verano bajo circunstancias extrañas. Familiares, amistades y conocidos de la pequeña clamaron por justicia.

A la par de las consignas, surgió un video en el que se aprecia a la menor previo a su ingreso a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, seguida de una segunda toma en la que Dafne aparece recostada y saluda a su mamá:

“Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados. Estoy bien. No ando en modo rey”, expresó con semblante cansado y una probable contusión en la cara.

La siguiente escena es un grupo de peritos que trasladan en cuerpo de la niña, el cual iba dentro de una bolsa mortuoria.

A partir de ese día, la familia comenzó a realizar movilizaciones para exigir a las autoridades una pronta intervención para detener a los responsables y esclarecer los hechos.

De qué murió Dafne Zapata

Alejandra Quintos, madre de la víctima, informó que fue Gioconda Beauvoir Mora, conocida como ‘Estrellita’, quien se comunicó con ella para informarle el estado de salud de su hija. El 16 de julio le marcó con carácter de urgente, para indicarle que Dafne se desvaneció en las regaderas y ya no presentaba signos vitales.

Para el día 21 de julio, los servicios presentaron los resultados de la necropsia. El informe reveló que habría muerto por sumersión, toda vez que sus pulmones estaban repletos de agua.

¿Quién era Dafne Zapata Quintos?

La menor de 13 años era originaria del municipio de El Mante, Tamaulipas. De acuerdo con su familia y conocidos, era un poco tímida, pero muy alegre y disciplinada con talento para las artes y el deporte.

Por esta razón, su familia la inscribió en clases de box y la apoyó durante su paso por la Academia Mante, donde fue Reina de Belleza en 2024.

Ingresarla al campamento militarizado tenía por objetivo contribuir en la formación de su carácter.

Los presuntos culpables

La muerte de Dafne Zapata ha generado gran conmoción entre la ciudadanía. Asimismo, tres nombres han resonado como los implicados en el deceso de la menor:

Jorge Luis Ponce Ortega , director de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Gioconda Beauvoir Mora ‘Estrellita’ , instructora y encargada del área femenil de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Danna Yanina Cruz Figueroa, alumna mayor de edad de la institución y auxiliar del área femenil.

¿Quién es Danna Yanina?

Danna Yanina es una alumna de 18 años de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y quien comenzó a trabajar como auxiliar de la academia durante estas vacaciones.

La joven acudió por voluntad propia a las instalaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, para rendir su versión. No obstante, quedó detenida como medida preventiva.

Los padres de la joven, así como su defensa legal, presentaron una denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de ‘Estrellita’, quien presuntamente la retuvo contra su voluntad en las instalaciones del instituto hasta la noche del 19 de julio.

Autoridades de la fiscalía llevaron a cabo una audiencia para definir su situación, pero esta se aplazó para el lunes 27 de julio debido a la ausencia del número de testigos que se habían informado.

Los abogados de la joven sostuvieron que también fue víctima de un contexto de violencia y manipulación. Detallaron que acudieron el martes 21, pero fue hasta el martes 22 cuando la fiscalía los atendió.

¿Quién es Gioconda Beauvoir Mora 'Estrellita'?

Gioconda Beauvoir Mora, conocida como “Estrellita”, es la instructora y encargada del área femenil de la Academia Militarizada Marina Doenitz. Hasta el momento se desconoce su paradero.

La mujer fue quien estuvo en contacto con la madre de Dafne. Presuntamente fue ella quien grabó el primer video en el que la adolescente explicó la lesión que presentaba en el rostro.

También notificó a la familia que Dafne presentaba problemas de tos y que le administraban medicamentos cada cuatro horas. El jueves 16 de julio, después de que entregó el cuerpo, dejó de contestarle las llamadas y mensajes.

La Fiscalía de Tamaulipas aún no emite una orden de presentación en su contra.

¿Qué pasó con la Academia Militarizada Marina Doenitz?

La academia permanece cerrada mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Caso Dafne se investiga como feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que la carpeta de investigación avanzó a una nueva etapa procesal y ahora se sigue bajo el delito de feminicidio.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que las diligencias han permitido reconstruir con mayor claridad la forma en que aconteció la muerte de la menor al interior de la institución privada.

Reacción de la SEP y Sedena

A una semana de la muerte de la menor Dafne Zapata, las secretarías de Educación Pública (SEP) y de la Defensa (Sedena) reaccionaron a este lamentable hecho.

Por un lado, la SEP dejó en claro que en México no existe autorización para impartir servicios educativos bajo las denominaciones "militarizada", "militar", "castrense" o cualquier otra similar en instituciones de educación básica, por lo que se investigara el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de estos colegios.

Precisó que la educación militar sólo corresponde exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, bajo responsabilidad de la Sedena, por lo que no existe un marco normativo que permita ofrecer ese tipo de enseñanza a niñas, niños y adolescentes en escuelas particulares.

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó de cualquier vínculo con la Academia Militarizada Marina Doenitz, y aclaró que no cuenta con facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones.

¿Quién regula las academias militarizadas en México?

La Ley General de Educación dispone que los particulares pueden impartir educación con autorización o reconocimiento de validez oficial, según el nivel educativo. También establece obligaciones sobre planes y programas, personal, instalaciones, publicidad, documentación escolar y supervisión.

La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP mantiene además un listado de RVOE federales vigentes, organizado por nombre de institución.

¿Cuántas escuelas picadas militarizadas hay en México?

El Sistema de Información y Gestión Educativa identificó hasta mayo de 2025, 15 academias privadas con registro vigente, distribuidas en 11 entidades:

CDMX

Durango

Estado de México

Jalisco

Michoacán

Morelos

Querétaro

San Luis Potosí

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

La primera academia militarizada de carácter privado inaugurada en México fue fundada en diciembre de 1941 por recomendación del general de brigada José Félix Bañuelos Bañuelos, quien participó en la Revolución Mexicana.

Con información de Paul Constantino