Canícula 2026: ¿cuándo termina y qué estados seguirán con menos lluvias?

La canícula ya comenzó a manifestarse en diversas regiones de México y, aunque suele relacionarse con un periodo de calor intenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aclaró que su principal característica es la disminución temporal de las lluvias durante la temporada de precipitaciones.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), algunas zonas del noreste, el oriente y las costas del Pacífico sur ya registran un patrón estacional asociado a este fenómeno, conocido también como sequía de medio verano o sequía intraestival.

¿Cuándo termina la canícula 2026?

A diferencia de otros fenómenos meteorológicos, la canícula no tiene una fecha fija de inicio o conclusión.

El SMN explicó que su comportamiento cambia de un año a otro, por lo que puede comenzar desde junio o extenderse hasta septiembre, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Sin embargo, con base en estudios climatológicos y registros históricos, este periodo suele durar entre 20 y 40 días, concentrándose principalmente entre julio y agosto, cuando disminuyen las lluvias antes de que las precipitaciones vuelvan a incrementarse durante septiembre.

Por ello, en la mayoría de las regiones donde ya se presenta, se espera que las condiciones asociadas a la canícula comiencen a disminuir hacia finales de agosto, aunque en algunos estados podrían prolongarse algunas semanas más.

¿Qué es la canícula?

La canícula es un fenómeno climático que ocurre cada año en regiones tropicales y subtropicales. Se caracteriza por una reducción temporal de la nubosidad y las lluvias en plena temporada de precipitaciones, lo que favorece una mayor radiación solar y aumenta la sensación de calor.

El SMN enfatizó que esto no significa necesariamente que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos suelen presentarse durante mayo, antes del inicio del periodo lluvioso.

Especialistas del Instituto de Ecología (Inecol) explican que este comportamiento está relacionado con el fortalecimiento del anticiclón de las Azores, un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico que limita la formación de nubes y reduce la probabilidad de lluvias en buena parte del país.

¿Qué estados son los más afectados?

La Conagua precisó que la canícula no afecta a todo México ni tiene la misma intensidad en todas las regiones.

Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en:

La vertiente del golfo de México.

La península de Yucatán.

Regiones del noreste y oriente del país.

Algunas zonas del centro de México.

Las costas del Pacífico sur.

En contraste, estados como Baja California mantienen un comportamiento distinto, ya que su temporada de lluvias ocurre principalmente durante el invierno.

¿Cómo va la temporada de lluvias en 2026?

Aunque julio ha mostrado una disminución en las precipitaciones, el balance anual sigue siendo positivo.

El SMN informó que durante el primer semestre de 2026 México registró un superávit de lluvia de 7.9% respecto al promedio climatológico 1991-2020.

Además, junio de 2026 fue el décimo noveno junio más lluvioso desde que existen registros, en 1941. No obstante, entre el 1 y el 15 de julio la precipitación disminuyó 8.7% en comparación con el promedio histórico, una reducción que coincide con la aparición de condiciones propias de la canícula.

¿Por qué es importante darle seguimiento?

Aunque forma parte del comportamiento normal del clima en México, la canícula puede tener efectos importantes en distintos sectores.

La reducción de lluvias puede disminuir la disponibilidad de agua en ríos, presas y pozos, afectar cultivos y actividades ganaderas, incrementar el riesgo de incendios forestales y elevar la probabilidad de golpes de calor y deshidratación en la población.

Por ello, el SMN recomienda mantenerse atento a los pronósticos meteorológicos, ya que la intensidad y duración de la canícula varían cada año y dependen de factores climáticos como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y otras oscilaciones atmosféricas.