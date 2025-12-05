Sheinbaum destaca legado histórico de México en el Sorteo del Mundial 2026

Durante el sorteo del Mundial 2026, celebrado este 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D.C., la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tomó el escenario para ofrecer un mensaje centrado en el papel histórico del país como anfitrión de la Copa del Mundo.

“México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, expresó la primera mandataria, al destacar que esta será la tercera ocasión en que el país reciba el máximo torneo del futbol. En su intervención, subrayó además la raíz cultural de este deporte en territorio mexicano: “Tenemos un pueblo trabajador, extraordinario y muy especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo.

Presidentes y primer ministro participan en la presentación oficial

Previo a la asignación de los bombos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó a los mandatarios de los países sede: Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. A cada uno les pidió compartir su visión sobre el Mundial que organizarán en conjunto.

Los tres líderes subieron al escenario para participar en el acto protocolario donde extrajeron las pelotas representativas de sus naciones. Esta intervención formó parte de la ceremonia oficial que dio paso al sorteo de los 48 equipos participantes.

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente estadounidense, Donald Trump; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro canadiense, Mark Carney, posan para una selfie en el escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington. Foto: AFPAFP

Un sorteo marcado por galardones y simbolismo

Uno de los momentos más comentados fue la entrega del “Premio de la paz” al presidente estadounidense Donald Trump, reconocimiento que Infantino realizó desde el escenario antes del inicio del sorteo.

La capital estadounidense recibió a delegaciones de 42 selecciones clasificadas, así como a invitados internacionales, en una ceremonia que definió la conformación de los grupos para el torneo de 2026. Con los bombos ya establecidos y un evento cargado de expectativa, la FIFA dio paso a la fase inicial de lo que será la Copa del Mundo más grande en la historia.