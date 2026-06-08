El Mundial 2026 en datos: Las claves económicas y futbolísticas del Grupo L

Las selecciones del Grupo L llegan al Mundial 2026 con antecedentes diferentes dentro y fuera de la cancha. Sus perfiles económicos y deportivos forman parte de la diversidad que caracteriza a la Copa del Mundo.

En esta serie, El Economista revisa los datos que rodean a cada grupo del torneo, desde PIB y población hasta rankings, figuras y valor de sus plantillas, con base en cifras del Banco Mundial, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el sitio Transfer Market.

Las selecciones del Grupo L

Inglaterra, campeona de la Copa del Mundo en 1966, encabeza el Grupo L. Croacia, Ghana y Panamácompletan el último cuarteto de la fase de grupos del Mundial 2026.

Inglaterra

Como parte de la economía del Reino Unido, Inglaterra tiene un PIB aproximado de 3.34 billones de dólares (86% del total del país), la posición 6 en el comparativo mundial. En lo que a futbol respecta, su selección es la número 4 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 3.34 billones de dólares

PIB per cápita: 56,000 dólares

Población: 56 millones

Valor de la selección: 1,310 millones de euros

Jugador más valioso: Jude Bellingham (140 millones de euros)

Figura histórica: Bobby Charlton

Posición FIFA: 4

Mundiales jugados: 16

Primer Mundial: Brasil 1950

Mundial 2026 | Grupo L | InglaterraGráfico: El Economista

Croacia

Con un PIB equivalente a 84,000 millones de dólares, la economía de Croacia se ubica en la posición 76 del comparativo global realizado por el Banco Mundial. Dentro de la cancha, su selección llega al Mundial 2026 en el lugar 11 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 84,000 millones de dólares

PIB per cápita: 24,050 dólares

Población: 3.9 millones

Valor de la selección: 370.70 millones de euros

Jugador más valioso: Joško Gvardiol (70 millones de euros)

Figura histórica: Luka Modrić

Posición FIFA: 11

Mundiales jugados: 6

Primer Mundial: Francia 1998

Mundial 2026 | Grupo L | CroaciaGráfico: El Economista

Ghana

A nivel económico, Ghana ocupa el lugar 81 en el mundo, al tener un PIB con un valor aproximado de 76,000 millones de dólares. En materia futbolística, su selección se posiciona actualmente en el sitio 73 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 76,000 millones de dólares

PIB per cápita: 2,391 dólares

Población: 33 millones

Valor de la selección: 237.75 millones de euros

Jugador más valioso: Antoine Semenyo (75 millones de euros)

Figura histórica: Abedi Pelé

Posición FIFA: 74

Mundiales jugados: 4

Primer Mundial: Alemania 2006

Mundial 2026 | Grupo L | GhanaGráfico: El Economista

Panamá

El PIB de Panamá tiene un valor aproximado de 83,000 millones de dólares, con lo que se posiciona como la economía 79 a nivel global, según los datos del Banco Mundial. En tanto, su selección ocupa la posición 33 del ranking FIFA.

A continuación, algunos datos de la economía y el futbol:

PIB: 83,000 millones de dólares

PIB per cápita: 19,161 dólares

Población: 4.5 millones

Valor de la selección: 34.83 millones de euros

Jugador más valioso: Amir Murillo (7 millones de euros)

Figura histórica: Román Torres

Posición FIFA: 33

Mundiales jugados: 1

Primer Mundial: Rusia 2018